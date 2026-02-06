Pianeta Milan
Milan, senti Arizala: “C’erano altri club su di me, ecco perché ho scelto l’Udinese”

Quest'oggi l'Udinese ha presentato il giovane Juan Arizala, colombiano classe 2005 osservato precedentemente anche dal Milan di Allegri: le sue parole...
Giornata intensa in quel di Udine. Quest'oggi il club bianconero ha presentato in conferenza stampa anche il giovane Juan Arizala, giocatore colombiano classe 2005 osservato precedentemente anche dal Milan di Massimiliano Allegri ed Igli Tare. Il giovane colombiano ha parlato anche dell'interesse rossonero, svelando però le motivazioni dietro la scelta di trasferirsi in Friuli. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

"E' stato un mercato molto interessante, c'erano altri club su di me, ho scelto l'Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell'Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui"

Parlando delle sue caratteristiche, il giovane ha dichiarato:  "Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva. In carriera ho giocato ala e quindi la fase offensiva mi piace, so puntare, so dribblare, voglio sfruttare i miei punti di forza in entrambi i lati del campo"

