Convincere Modric a rinnovare? Allegri: 'Sarà lui a decidere se continuare'

Durante la conferenza stampa prima di Bologna-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato del rinnovo di Luka Modric. Ecco il suo commento
Nella mattinata odierna l'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello per presentare la prossima sfida di Serie A. I rossoneri affronteranno il Bologna guidato da Vincenzo Italiano nella gara valida per la 23^ giornata di campionato, in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.

Massimiliano Allegri, dopo aver parlato del rinnovo di Mike Maignan in cui ha avuto un ruolo fondamentale (anche se non l'ha ammesso), ha voluto commentare il possibile rinnovo di Luka Modric, che a fine stagione avrà la possibilità di rinnovare per un altro anno col Milan. Ecco, dunque, le sue parole.

Come ha convinto Maignan a restare e se convincerà anche Modric: "Non ho convinto Maignan, il merito, come giusto che sia perché hanno lavorato molto e sono loro che decidono, va alla società. Io ero fiducioso che potesse continuare, quando è rimasto. È molto sensibile e voleva rimanere. Bisognava passare su quell'incomprensione dell'estate. Poi para molto bene. Modric decide lui se ha voglia di continuare o meno".

