Convincere Modric a rinnovare? Allegri: 'Sarà lui a decidere se continuare'

Come ha convinto Maignan a restare e se convincerà anche Modric: "Non ho convinto Maignan, il merito, come giusto che sia perché hanno lavorato molto e sono loro che decidono, va alla società. Io ero fiducioso che potesse continuare, quando è rimasto. È molto sensibile e voleva rimanere. Bisognava passare su quell'incomprensione dell'estate. Poi para molto bene. Modric decide lui se ha voglia di continuare o meno".