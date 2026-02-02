PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani …

Niente difensore, niente Mateta: il calciomercato del Milan si ferma a Fullkrug. E i giovani ...
Calciomercato Milan, niente difensore, niente Mateta: Allegri abbraccia il 'solo' Fullkrug in questo inverno. Occhi al futuro del club. La nostra analisi
E' finita ufficialmente la sessione invernale di calciomercato del 2026. Il Milan non è stato alla fine tra i protagonisti del mese di gennaio visto che si è mosso molto poco, specialmente per quanto riguarda la prima squadra. Come rinforzo per Massimiliano Allegri è arrivato il 'solo' Niclas Fullkrug in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. Altri pezzi importanti non sono arrivati e l'allenatore rossonero dovrà continuare la stagione con i giocatori che aveva già a disposizione prima dell'inizio del calciomercato. PROSSIMA SCHEDA>>>

LE NECESSITA'

Il mercato invernale del Milan è iniziato con due chiare falle da coprire: una prima punta di ruolo e un difensore centrale d'esperienza. Dopo l'operazione alla caviglia di Santiago Gimenez, Allegri si trovava senza un vero 'numero 9' in rosa. Il Diavolo ha cercato l'occasione e ha preso al volo quella rappresentata da Fullkrug, che ha già dato un buon contributo in attacco. In difesa serviva un rinforzo esperto, visto che Gomez e Akanji erano saltati all'ultimo durante la sessione estiva di mercato. Anche un rinforzo sulle fasce sarebbe servito: Saelemaekers gioca quasi sempre senza riposarsi ed Estupinan non dà garanzie. PROSSIMA SCHEDA>>>

FOCUS SUL FUTURO

Oltre al colpo Fullkrug per la prima squadra, il Milan ha lavorato tantissimo per quanto riguarda il futuro, cercando e trovando talenti interessanti per le giovanili del club e non solo. Il colpo più importante è Alphadjo Cissè, arrivato dal Verona. Il classe 2006 sta giocando davvero molto bene con il Catanzaro (dove resterà in prestito fino a fine stagione) in Serie B e ha qualità importanti. Per il Milan Futuro/Primavera altri tre colpi: il giovane difensore 2008 Cissè, il centrocampista ex Chelsea Idrissi e il terzino dal Bayern Monaco Dalpiaz. PROSSIMA SCHEDA>>>

MATETA E NON SOLO: I COLPI MANCATI

Ultime ore di calciomercato vissute nel caos: il Milan aveva trovato l'accordo con il Crystal Palace per la cessione immediata di Mateta. Via libera dopo l'accordo tra il club inglese e il Wolverhampton per l'arrivo di Larsen. Sembrava tutto apparecchiato per lo sbarco del francese a Milano. Trattativa però saltata per un problema al ginocchio rilevato dai medici del Milan. Un peccato davvero: Mateta sarebbe stato un colpo importantissimo per Allegri, visto che in attacco il Diavolo ha Pulisic e Leao lontanissimi dalla forma fisica migliore.

Non è arrivato neanche un rinforzo sugli esterni, con il club che resterà con Estupinan e Athekame come primi cambi di Bartesaghi e Saelemaekers. Manca anche il colpo in difesa: non si è colta l'occasione Thiago Silva a zero, mentre Gimenez e Gila potrebbero essere nomi da seguire per l'estate. Il Milan ha rinunciato anche al prestito di Disasi dal Chelsea. Il reparto rossonero resta così composto: Tomori, Gabbia, Pavlovic, De Winter e Odogu.

