FOCUS SUL FUTURO

Oltre al colpo Fullkrug per la prima squadra, il Milan ha lavorato tantissimo per quanto riguarda il futuro, cercando e trovando talenti interessanti per le giovanili del club e non solo. Il colpo più importante è Alphadjo Cissè, arrivato dal Verona. Il classe 2006 sta giocando davvero molto bene con il Catanzaro (dove resterà in prestito fino a fine stagione) in Serie B e ha qualità importanti. Per il Milan Futuro/Primavera altri tre colpi: il giovane difensore 2008 Cissè, il centrocampista ex Chelsea Idrissi e il terzino dal Bayern Monaco Dalpiaz. PROSSIMA SCHEDA>>>

MATETA E NON SOLO: I COLPI MANCATI — Ultime ore di calciomercato vissute nel caos: il Milan aveva trovato l'accordo con il Crystal Palace per la cessione immediata di Mateta. Via libera dopo l'accordo tra il club inglese e il Wolverhampton per l'arrivo di Larsen. Sembrava tutto apparecchiato per lo sbarco del francese a Milano. Trattativa però saltata per un problema al ginocchio rilevato dai medici del Milan. Un peccato davvero: Mateta sarebbe stato un colpo importantissimo per Allegri, visto che in attacco il Diavolo ha Pulisic e Leao lontanissimi dalla forma fisica migliore.

Non è arrivato neanche un rinforzo sugli esterni, con il club che resterà con Estupinan e Athekame come primi cambi di Bartesaghi e Saelemaekers. Manca anche il colpo in difesa: non si è colta l'occasione Thiago Silva a zero, mentre Gimenez e Gila potrebbero essere nomi da seguire per l'estate. Il Milan ha rinunciato anche al prestito di Disasi dal Chelsea. Il reparto rossonero resta così composto: Tomori, Gabbia, Pavlovic, De Winter e Odogu.