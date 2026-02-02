Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Alle ore 20:00 di stasera, lunedì 2 febbraio, chiuderà la sessione invernale di calciomercato e il Milan, che ha accelerato nelle ultime giornate, potrebbe piazzare ancora uno o due colpi interessanti. Restate con noi per seguire, LIVE, tutti i movimenti - in entrata e in uscita - dei rossoneri. Un attaccante e un difensore in arrivo alla corte di Massimiliano Allegri? Staremo a vedere, restate con noi!