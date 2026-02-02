Alle ore 20:00 di stasera, lunedì 2 febbraio, chiuderà la sessione invernale di calciomercato e il Milan, che ha accelerato nelle ultime giornate, potrebbe piazzare ancora uno o due colpi interessanti. Restate con noi per seguire, LIVE, tutti i movimenti - in entrata e in uscita - dei rossoneri. Un attaccante e un difensore in arrivo alla corte di Massimiliano Allegri? Staremo a vedere, restate con noi!
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News
Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale
Stasera alle ore 20:00 chiuderà il calciomercato invernale; il Milan si destato nel finale dopo il colpo Niclas Füllkrug 'vecchio' di un mese
+++ IL TABELLONE +++
ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito), El Hadj Malick Cissé (d, Be Sport - 750mila euro).
CESSIONI: Maximilian Ibrahimović (a, Ajax - prestito), Matteo Duțu (d, Dinamo Bucarest - un milione).
OBIETTIVI: Axel Disasi (d, Chelsea - prestito); Nathan Aké (d, Manchester City - prestito); Federico Gatti (d, Juventus - prestito); Leon Goretzka (c, Bayern Monaco - svincolato); Mario Gila (d, Lazio - 20 milioni), Alphadjo Cissè (c, Hellas Verona - 10 milioni); Yahya Regragui Idrissi (c, Chelsea - titolo definitivo gratuito); Magnus Dalpiaz (d, Bayern Monaco - prestito); Jean-Philippe Mateta (a, Crystal Palace - 35 milioni).
