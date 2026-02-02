"Onestà intellettuale contempla che critiche o elogi a un club siano fatti a prescindere da simpatie o antipatie. Se il Milan prende Mateta fa un’operazione importante. Così come sarebbe stato inaccettabile vedere la Roma chiudere 2 operazioni con i rossoneri che stanno a guardare". Così aveva scritto qualche giorno fa il giornalista Fabio Ravezzani sul possibile arrivo in rossonero di Mateta. La trattativa di calciomercato è però saltata per problemi a un ginocchio del francese. Ravezzani ha reagito a questa notizia con un post sul social X abbastanza duro nei confronti della dirigenza rossonera, specialmente riguardo la gestione di questa trattativa. Ecco le sue parole.
Ravezzani duro col Milan per Mateta: “Pessima figura. Puro dilettantismo”
Il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto il suo pensiero sul mancato arrivo di Mateta al Milan in questa sessione di calciomercato. Critiche alla gestione dei rossoneri
"Sempre per onestà intellettuale: pessima figura Milan. Se cerchi Mateta subito significa che non ti fidi degli attaccanti attuali (Leao pubalgia, Pulisic borsite, Fullkrug reduce da infortuni). Scoprire ultimo giorno di mercato che ha il ginocchio a rischio è puro dilettantismo". A poche ore dalla fine del mercato, probabile che in rossonero non arrivi più nessuno.
