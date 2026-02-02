Ravezzani duro col Milan per Mateta: “Pessima figura. Puro dilettantismo”

"Onestà intellettuale contempla che critiche o elogi a un club siano fatti a prescindere da simpatie o antipatie. Se il Milan prende Mateta fa un’operazione importante. Così come sarebbe stato inaccettabile vedere la Roma chiudere 2 operazioni con i rossoneri che stanno a guardare". Così aveva scritto qualche giorno fa il giornalista Fabio Ravezzani sul possibile arrivo in rossonero di Mateta. La trattativa di calciomercato è però saltata per problemi a un ginocchio del francese. Ravezzani ha reagito a questa notizia con un post sul social X abbastanza duro nei confronti della dirigenza rossonera, specialmente riguardo la gestione di questa trattativa. Ecco le sue parole.