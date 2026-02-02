Ufficiale, colpo Dalpiaz per il progetto Milan Futuro: i dettagli

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro"

Dal Bayern Monaco è arrivato il terzino classe 2007 Magnus Dalpiaz. Questo il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore austriaco, nato nel 2007, arriva dal Bayern Monaco e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". Ecco il comunicato del club tedesco con tutti i dettagli dell'operazione.