Dal Bayern Monaco è arrivato il terzino classe 2007 Magnus Dalpiaz. Questo il comunicato del club rossonero: "AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il difensore austriaco, nato nel 2007, arriva dal Bayern Monaco e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". Ecco il comunicato del club tedesco con tutti i dettagli dell'operazione.
Ufficiale, colpo Dalpiaz per il progetto Milan Futuro: i dettagli
"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Magnus Dalpiaz, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro"
(fonte sito ufficiale del Bayern Monaco) - Il talento terzino Magnus Dalpiaz lascerà il FC Bayern e si unirà in prestito al tradizionale club italiano dell'AC Milan fino all'estate. Jochen Sauer, Direttore dello Sviluppo Giovanile: "L'AC Milan ci ha contattati nel weekend con l'idea di prestare Magnus fino all'estate. Cercavano un terzino destro talentuoso. Insieme, abbiamo poi deciso di dargli questa opportunità. Giocherà nella seconda squadra lì e potrà mostrarsi regolarmente con la prima squadra. Siamo molto entusiasti del suo sviluppo".
