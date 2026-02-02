Il Milan ha preso, per il Progetto Milan Futuro, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007: arriva dal Chelsea. La nota ufficiale del club rossonero sul giocatore che farà parte della Seconda Squadra, allenata da Massimo Oddo, in Serie D

"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Yahya Idrissi, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.