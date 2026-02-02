Pianeta Milan
Milan Futuro, ufficiale l’ingaggio di Idrissi-Regragui dal Chelsea: il comunicato del club

Il Milan ha preso, per il Progetto Milan Futuro, il fantasista Yahya Idrissi-Regragui, classe 2007: arriva dal Chelsea. La nota ufficiale del club rossonero sul giocatore che farà parte della Seconda Squadra, allenata da Massimo Oddo, in Serie D
"AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Yahya Idrissi, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Il centrocampista, nato nel 2007, arriva dal Chelsea FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri". Con questa nota, pubblicata sul sito web ufficiale, il club di Via Aldo Rossi ha annunciato l'acquisto di Idrissi-Regragui.

Nato a Watford (Inghilterra) il 26 novembre 2007, Idrissi-Regragui ha iniziato la sua carriera nel vivaio del West Ham; poi, nel 2021, è passato nel settore giovanile del Chelsea. Può giocare trequartista, seconda punta e anche esterno.

In stagione, finora, per lui appena 11' nella Under 18 dei 'Blues', il 23 agosto 2025, in occasione della vittoria esterna (4-2) sul campo del Crystal Palace: non è più stato convocato nelle successive partite di campionato. Giunge al Milan a titolo definitivo gratuito.

