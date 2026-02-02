Nato a Watford (Inghilterra) il 26 novembre 2007, Idrissi-Regragui ha iniziato la sua carriera nel vivaio del West Ham; poi, nel 2021, è passato nel settore giovanile del Chelsea. Può giocare trequartista, seconda punta e anche esterno.
In stagione, finora, per lui appena 11' nella Under 18 dei 'Blues', il 23 agosto 2025, in occasione della vittoria esterna (4-2) sul campo del Crystal Palace: non è più stato convocato nelle successive partite di campionato. Giunge al Milan a titolo definitivo gratuito.
