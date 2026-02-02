Ci siamo, sta arrivando la conclusione della sessione invernale di calciomercato e il Milan, quasi incredibilmente, quando più nessuno quasi ci sperava, si è destato proprio in prossimità del gong. Saranno particolarmente calde le ore che ci separano dalla chiusura ufficiale della finestra di riparazione. Tra Prima Squadra e Settore Giovanile, va detto, i rossoneri si sono dati particolarmente da fare in queste ultime giornate. Tutti al lavoro. Dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Vediamo cosa attendersi ancora dal Milan. PROSSIMA SCHEDA