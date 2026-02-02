Ci siamo, sta arrivando la conclusione della sessione invernale di calciomercato e il Milan, quasi incredibilmente, quando più nessuno quasi ci sperava, si è destato proprio in prossimità del gong. Saranno particolarmente calde le ore che ci separano dalla chiusura ufficiale della finestra di riparazione. Tra Prima Squadra e Settore Giovanile, va detto, i rossoneri si sono dati particolarmente da fare in queste ultime giornate. Tutti al lavoro. Dall'amministratore delegato Giorgio Furlani al direttore sportivo Igli Tare, passando per il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Vediamo cosa attendersi ancora dal Milan. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato invernale, ultimo giorno: ecco cosa attendersi ancora dal Milan
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato invernale, ultimo giorno: ecco cosa attendersi ancora dal Milan
Stasera alle ore 20:00 chiuderà la sessione invernale di calciomercato; il Milan si destato nel finale dopo il colpo Niclas Füllkrug 'vecchio' di un mese. Cosa potrà ancora succedere da qui alla chiusura? Vediamolo insieme nel dettaglio!
© RIPRODUZIONE RISERVATA