Calciomercato Milan, Mateta arriva o no? La situazione — In caso contrario, senza le ampie e dovute rassicurazioni, il Milan passerà oltre. E Mateta non arriverà né ora, né la prossima estate. La circostanza somiglia, è vero, a quella che, la scorsa estate, ha visto protagonista Victor Boniface. Ma soltanto lontanamente. Il centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen, infatti, era stato costretto - dal ginocchio 'ballerino' a lunghi periodi inattività. Aveva saltato tante partite in Bundesliga e in questa stagione, che sta disputando con il Werder Brema, è fermo da dicembre.

Mateta invece no. Gioca sempre, titolare fisso, ha perso una sola partita di Premier League, l'ultimo Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 proprio per l'esistenza della trattativa con il Milan e una contro lo Shelbourne, l'11 dicembre 2025, per riprendere fiato visti i tanti impegni: tre giorni dopo era regolarmente in campo contro il Manchester City in campionato. E anche gli anni passati, nessun problema: ha giocato sempre di più, anno dopo anno, con la maglia del Crystal Palace da quando è arrivato.

Ha sempre giocato con costanza e regolarità — 28 presenze il primo anno 'pieno' (stagione 2021-2022); quindi 32 nella 2022-2023, poi 39 nella 2023-2024 e 46 nella 2024-2025. Nella stagione in corso, siamo già a 34 presenze. Insomma, il problema del giocatore (si parla di infiammazione al menisco) evidentemente non incide poi tanto sulla possibilità di scendere in campo, ma il Milan non vuole correre il rischio che si ripresenti e che lo possa condizionare in futuro.

Allegri lo apprezza e lo aspetta, sarebbe pronto a lanciarlo subito: Mateta ha caratteristiche che mancano all’attuale reparto, nonostante il sovraffollamento di punte. Il club vorrebbe accontentarlo: l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha trattato e autorizzato il colpo. Andrà a segno, però, soltanto ginocchio permettendo. Staremo a vedere ciò che succederà nelle prossime ore.