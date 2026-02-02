Pianeta Milan
Un ginocchio tra Mateta e il Milan: test decisivo in mattinata per un affare da 35 milioni

Milan, intrigo Mateta: operazione (forse) al fotofinish. Decisivo il test sul ginocchio
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese classe 1997 in forza al Crystal Palace, potrebbe arrivare al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale. Tutto, però, dipenderà dall'esito del test sul ginocchio previsto questa mattina
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale (si chiude questa sera alle ore 20:00). Accordo trovato tra i due club, con il Diavolo che ha ottenuto il via libera dal Palace per le visite mediche dell'attaccante francese, classe 1997, dopo l'intesa tra 'Eagles' e Wolverhampton per il sostituto di Mateta, l'ex rossonero Jørgen Strand Larsen.

Mateta ha così svolto, a Londra, le visite mediche con il Milan. I rossoneri, però, vogliono sottoporre il bomber transalpino ad ulteriori esami ad un ginocchio e, pertanto, un membro dello staff medico del club di Via Aldo Rossi è volato da Mateta per verificare, di persona, la tenuta dell'articolazione. Se questa offrirà tutte le garanzie del caso, il Milan procederà con l'operazione da 35 milioni di euro, portando immediatamente Mateta alla corte del tecnico Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, Mateta arriva o no? La situazione

In caso contrario, senza le ampie e dovute rassicurazioni, il Milan passerà oltre. E Mateta non arriverà né ora, né la prossima estate. La circostanza somiglia, è vero, a quella che, la scorsa estate, ha visto protagonista Victor Boniface. Ma soltanto lontanamente. Il centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen, infatti, era stato costretto - dal ginocchio 'ballerino' a lunghi periodi inattività. Aveva saltato tante partite in Bundesliga e in questa stagione, che sta disputando con il Werder Brema, è fermo da dicembre.

Mateta invece no. Gioca sempre, titolare fisso, ha perso una sola partita di Premier League, l'ultimo Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 proprio per l'esistenza della trattativa con il Milan e una contro lo Shelbourne, l'11 dicembre 2025, per riprendere fiato visti i tanti impegni: tre giorni dopo era regolarmente in campo contro il Manchester City in campionato. E anche gli anni passati, nessun problema: ha giocato sempre di più, anno dopo anno, con la maglia del Crystal Palace da quando è arrivato.

Ha sempre giocato con costanza e regolarità

28 presenze il primo anno 'pieno' (stagione 2021-2022); quindi 32 nella 2022-2023, poi 39 nella 2023-2024 e 46 nella 2024-2025. Nella stagione in corso, siamo già a 34 presenze. Insomma, il problema del giocatore (si parla di infiammazione al menisco) evidentemente non incide poi tanto sulla possibilità di scendere in campo, ma il Milan non vuole correre il rischio che si ripresenti e che lo possa condizionare in futuro.

Allegri lo apprezza e lo aspetta, sarebbe pronto a lanciarlo subito: Mateta ha caratteristiche che mancano all’attuale reparto, nonostante il sovraffollamento di punte. Il club vorrebbe accontentarlo: l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha trattato e autorizzato il colpo. Andrà a segno, però, soltanto ginocchio permettendo. Staremo a vedere ciò che succederà nelle prossime ore.

