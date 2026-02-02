Non soltanto operazioni in Prima Squadra per il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, ma tanto lavoro anche per il (Milan) Futuro: presi, infatti, oltre a El Hadj Malick Cissé, altri tre ragazzi dal futuro roseo. Ecco di chi si...
Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato, il Milan non si è mosso soltanto per la Prima Squadra, con l'operazione Jean-Philippe Mateta con il Crystal Palace e la ricerca di un difensore centrale. Il club di Via Aldo Rossi si è anche concentrato sul (Milan) Futuro.
Calciomercato Milan, largo ai giovani! I due Cissè, ma non solo
Dopo El Hadj Malick Cissè, infatti, difensore centrale senegalese classe 2008 arrivato dalla Be Sport per 2 milioni di euro, il Diavolo ha investito su altri tre prospetti molto interessanti. Il primo è Alphadjo Cissè, classe 2006, centrocampista offensivo/attaccante che arriva per 10 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Hellas Verona. Concluderà, però, la stagione in Serie B al Catanzaro, dove stava giocando in prestito e dove resterà.