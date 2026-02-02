Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, nelle ultime ore di questa sessione invernale di calciomercato , il Milan non si è mosso soltanto per la Prima Squadra, con l'operazione Jean-Philippe Mateta con il Crystal Palace e la ricerca di un difensore centrale. Il club di Via Aldo Rossi si è anche concentrato sul (Milan) Futuro.

Calciomercato Milan, largo ai giovani! I due Cissè, ma non solo

Dopo El Hadj Malick Cissè, infatti, difensore centrale senegalese classe 2008 arrivato dalla Be Sport per 2 milioni di euro, il Diavolo ha investito su altri tre prospetti molto interessanti. Il primo è Alphadjo Cissè, classe 2006, centrocampista offensivo/attaccante che arriva per 10 milioni di euro, bonus inclusi, dall'Hellas Verona. Concluderà, però, la stagione in Serie B al Catanzaro, dove stava giocando in prestito e dove resterà.