"Serviva un difensore centrale forte e non è stato preso, un vice Saelemaekers e non è stato preso, Mateta poteva essere un colpo importante per il presente, ma soprattutto per il futuro e non è stato preso. Tutto questo non ha senso sinceramente sono deluso e amareggiato". C'è anche di critica pesantemente la società Milan.
"Siete la VERGOGNA del calcio Italiano. Siete la società peggiore che un club possa avere. Mateta potrà anche avere il ginocchio distrutto, ma per come l'avete (l'ha) gestita siete da 3ª categoria". Spazio poi ai post dispiaciuti per Mateta stesso.
"Ti auguro di raggiungere nella vita tutto quello che nel Milan dei contabili non avresti potuto raggiungere comunque. Grazie comunque di esserci venuto appresso".
E ancora: "Un ragazzo che dal primo momento voleva solo il Milan trattato così, che vergogna ragazzi". E per chiudere.
"Dispiace per Mateta, lo ritengo un ottimo attaccante che ci avrebbe fatto comodo. Abbiamo concluso una sessione di mercato indecente, ora non ci resta che sperare il recupero fisico pieno di Leão e Pulisic. Come ogni anno, vietato sognare".
