Milan, Mateta saltato. La rabbia dei tifosi: “Vergogna. Mercato indecente. Vietato sognare”

Il Milan ha rinunciato all'ultimo minuto al colpo Mateta per problemi al ginocchio dell'attaccante francese. Le reazioni sui social dei tifosi rossoneri
La sessione di mercato invernale del Milan si potrebbe chiudere con il solo arrivo di Fullkrug come rinforzo della prima squadra. Niente difensore per Massimiliano Allegri e anche niente Mateta. L'attaccante del Crystal Palace sembrava poter essere il colpo finale per l'attacco del Diavolo. Da ieri un po' di caos sulla trattativa. Di poche ore fa la notizia importante: il Milan avrebbe rinunciato al colpo per via di problemi al ginocchio dell'attaccante francese. Un possibile grande rinforzo per la seconda parte di stagione per Massimiliano Allegri che salta sul più bello. Il mancato arrivo di Mateta al Milan non è passato inosservato sui social, con molti tifosi rossoneri che hanno espresso il loro malcontento. Ecco qualche esempio da X.

Milan, saltato Mateta: il malcontento dei tifosi sui social 

Primo commento in generale sulla gestione della trattativa da parte del Milan.

"Vicenda Mateta surreale. Un modo di condurre una trattativa illogico, dilettantistico e ridicolo. Allucinante davvero". Dello stesso avviso anche altri utenti.

"Serviva un difensore centrale forte e non è stato preso, un vice Saelemaekers e non è stato preso, Mateta poteva essere un colpo importante per il presente, ma soprattutto per il futuro e non è stato preso. Tutto questo non ha senso sinceramente sono deluso e amareggiato". C'è anche di critica pesantemente la società Milan.

"Siete la VERGOGNA del calcio Italiano. Siete la società peggiore che un club possa avere. Mateta potrà anche avere il ginocchio distrutto, ma per come l'avete (l'ha) gestita siete da 3ª categoria". Spazio poi ai post dispiaciuti per Mateta stesso.

"Ti auguro di raggiungere nella vita tutto quello che nel Milan dei contabili non avresti potuto raggiungere comunque. Grazie comunque di esserci venuto appresso".

E ancora: "Un ragazzo che dal primo momento voleva solo il Milan trattato così, che vergogna ragazzi". E per chiudere.

"Dispiace per Mateta, lo ritengo un ottimo attaccante che ci avrebbe fatto comodo. Abbiamo concluso una sessione di mercato indecente, ora non ci resta che sperare il recupero fisico pieno di Leão e Pulisic. Come ogni anno, vietato sognare".

