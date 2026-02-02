Milan, ecco perché Mateta è saltato: intervento al ginocchio e commissioni

Nelle ultime ore però l'affare è saltato, a causa delle visite mediche aggiuntive che hanno evidenziato un problema al ginocchio. Ulteriori dettagli sull'affare saltato sono stati forniti da Sacha Tavolieri che su X ha svelato importanti novità. Secondo il giornalista, oltre al problema fisico ci sarebbero stati dei problemi relativi alle commissioni per gli agenti. Inoltre, il problema al ginocchio sembra essere più grave del previsto. Per Tavolieri, Mateta ha bisogno di un intervento che lo terrà fuori 3 o 4 mesi per recuperare del tutto dal problema al ginocchio.