Calciomercato Milan, nuovi dettagli su Mateta: problemi di commissioni e intervento al ginocchio

Milan, ecco perché Mateta è saltato: intervento al ginocchio e commissioni
Il giornalista esperto di calciomercato Sacha Tavolieri ha svelato su X nuovi dettagli legati all'affare saltato tra il Milan e Mateta. Ecco i dettagli
Il mercato del Milan si è concluso con un solo colpo per la squadra di Massimiliano Allegri. Vale a dire Niclas Fullkrug, che la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ha chiuso giorni prima che la sessione invernale di calciomercato cominciasse ufficialmente. Ricordiamo che il tedesco è arrivato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Possibile intervento al ginocchio per Mateta

Fino a poche ore fa, sembrava che l'ex West Ham non fosse l'unico innesto in attacco. Il Milan, infatti, aveva chiuso per Jean-Philippe Mateta negli ultimi giorni della finestra invernale. L'obiettivo era regalare a Massimiliano Allegri la punta francese per dare una soluzione in più all'attacco rossonero falcidiato dagli infortuni.

Nelle ultime ore però l'affare è saltato, a causa delle visite mediche aggiuntive che hanno evidenziato un problema al ginocchio. Ulteriori dettagli sull'affare saltato sono stati forniti da Sacha Tavolieri che su X ha svelato importanti novità. Secondo il giornalista, oltre al problema fisico ci sarebbero stati dei problemi relativi alle commissioni per gli agenti. Inoltre, il problema al ginocchio sembra essere più grave del previsto. Per Tavolieri, Mateta ha bisogno di un intervento che lo terrà fuori 3 o 4 mesi per recuperare del tutto dal problema al ginocchio.

