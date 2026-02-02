Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 2023/24 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l'esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024.

Nel corso di questa stagione, l'esperienza in prestito al Catanzaro in Serie B sta rappresentando un passaggio significativo nel suo percorso di crescita. Cissè ha finora totalizzato 21 presenze e 6 gol, dimostrando qualità tecniche, personalità e capacità di incidere anche nel calcio professionistico.

A conferma del suo costante sviluppo, la convocazione in Nazionale Under 21 rappresenta un ulteriore traguardo importante: dopo aver vestito le maglie delle selezioni Under 16, Under 18 e Under 19 - categoria nella quale aveva già trovato la via del gol - Cissè ha collezionato due presenze con l’Under 21.

Il Club rossonero augura ad Alphadjo le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della stagione.