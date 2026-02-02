Saltato Mateta, il calciomercato del Milan è chiuso | PM NEWS

Il Milan ha deciso di non proseguire con la trattativa per Mateta a causa delle visite mediche al ginocchio. Ora il calciomercato è chiuso

Ultime ore di calciomercato da montagne russe per il Milan . Dopo aver cominciato alla grande con l'arrivo, addirittura prima di gennaio, di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il mercato rossonero ha visto una fase con poche operazioni e trattative, se non per il settore giovanile.

Calciomercato Milan, nessun ulteriore rinforzo

Negli ultimi giorni, invece, il Milan si è attivato per chiudere una grossa operazione, inizialmente pensata per il prossimo giugno ma che la dirigenza rossonera ha provato a chiudere per il mercato invernale. Parliamo, ovviamente, Jean-Philippe Mateta. Diciamo 'ha provato' perché negli ultimi minuti la trattativa per l'arrivo a Milano della punta francese è saltata del tutto.