Saltato Mateta, il calciomercato del Milan è chiuso | PM NEWS

Milan, che guaio! Mateta saltato all’ultimo dopo le visite mediche. Ora il mercato è chiuso | PM NEWS

Il Milan ha deciso di non proseguire con la trattativa per Mateta a causa delle visite mediche al ginocchio. Ora il calciomercato è chiuso
Ultime ore di calciomercato da montagne russe per il Milan. Dopo aver cominciato alla grande con l'arrivo, addirittura prima di gennaio, di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il mercato rossonero ha visto una fase con poche operazioni e trattative, se non per il settore giovanile.

Calciomercato Milan, nessun ulteriore rinforzo

Negli ultimi giorni, invece, il Milan si è attivato per chiudere una grossa operazione, inizialmente pensata per il prossimo giugno ma che la dirigenza rossonera ha provato a chiudere per il mercato invernale. Parliamo, ovviamente, Jean-Philippe Mateta. Diciamo 'ha provato' perché negli ultimi minuti la trattativa per l'arrivo a Milano della punta francese è saltata del tutto.

Il motivo è legato alle visite mediche supplementari che il Milan ha voluto far sostenere al calciatore nella giornata di oggi. A quanto pare, il francese non le ha superate e il Milan ha deciso di non arrivare alle firme. Saltato Mateta, il mercato del Milan può considerarsi chiuso. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il Milan non cercherà un attaccante al posto del francese.

