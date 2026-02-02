Saltato Mateta, il calciomercato del Milan è chiuso | PM NEWS

Il Milan ha deciso di non proseguire con la trattativa per Mateta a causa delle visite mediche al ginocchio. Ora il calciomercato è chiuso
Ultime ore di calciomercato da montagne russe per il Milan. Dopo aver cominciato alla grande con l'arrivo, addirittura prima di gennaio, di Niclas Fullkrug con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, il mercato rossonero ha visto una fase con poche operazioni e trattative, se non per il settore giovanile.
Calciomercato Milan, nessun ulteriore rinforzo
—
Negli ultimi giorni, invece, il Milan si è attivato per chiudere una grossa operazione, inizialmente pensata per il prossimo giugno ma che la dirigenza rossonera ha provato a chiudere per il mercato invernale. Parliamo, ovviamente, Jean-Philippe Mateta. Diciamo 'ha provato' perché negli ultimi minuti la trattativa per l'arrivo a Milano della punta francese è saltata del tutto.