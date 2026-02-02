Pianeta Milan
Calciomercato Milan, saltato l’affare Mateta: tutti i dettagli

Calciomercato, niente Milan per Mateta: decisivi gli ultimi controlli
Calciomercato Milan, salta definitivamente l'arrivo di Jean-Philippe Mateta. Secondo Gianluca Di Marzio i controlli al ginocchio sono risultati decisivi
Finisce qua la saga Mateta-Milan. Dopo che sembrava ormai sicuro il suo arrivo nel pomeriggio di ieri, ecco che la trattativa con il Crystal Palace per l'attaccante francese è saltata. Lo ha annunciato il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X pochi minuti fa.

Calciomercato Milan, addio a Mateta

Il motivo? Secondo il giornalista la decisione sarebbe arrivata solamente dopo gli ulteriori controlli che il club di Via Aldo Rossi ha fatto al ginocchio di Mateta.

Come noto, nella giornata di oggi il Milan, dopo aver chiuso con il Crystal Palace ogni tipo di accordo economico per il suo arrivo già nella sessione invernale di calciomercato, ha voluto far sostenere alla punta francese dei controlli supplementari per capire le condizioni del ginocchio. A quanto pare, le verifiche non hanno portato all'esito sperato e per questo motivo il Milan ha deciso di abbandonare definitivamente l'affare per Mateta. Da capire se il Milan cercherà una nuova punta o ormai è troppo tardi.

