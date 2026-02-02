Calciomercato, niente Milan per Mateta: decisivi gli ultimi controlli

Come noto, nella giornata di oggi il Milan, dopo aver chiuso con il Crystal Palace ogni tipo di accordo economico per il suo arrivo già nella sessione invernale di calciomercato, ha voluto far sostenere alla punta francese dei controlli supplementari per capire le condizioni del ginocchio. A quanto pare, le verifiche non hanno portato all'esito sperato e per questo motivo il Milan ha deciso di abbandonare definitivamente l'affare per Mateta. Da capire se il Milan cercherà una nuova punta o ormai è troppo tardi.