Milan, Disasi saltato. Pellegatti svela: 'Ad Allegri piaceva, non so...'

Oggi si chiude ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Come noto, il Milan ha cominciato alla grande regalando a Massimiliano Allegri Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto. Dopo di lui, diverse settimane con solo indiscrezioni legate soprattutto alla difesa del Milan, ma, negli ultimi giorni, il Milan sembrava pronto ad affondare per il difensore . Il prescelto sembrava Axel Disasi del Chelsea , ma nella giornata di ieri, il club rossonero ha deciso di non proseguire in questa trattativa . Secondo Carlo Pellegatti , noto giornalista di fede rossonera, ci sono diversi dubbi su questo esito. Ne ha parlato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole.

"Col giallo Mateta, sono troppi punti i interrogativi. Come punto interrogativo capire perché Disasi è sfumato, a Max Allegri piace e piaceva, nonostante voci che per me non hanno trovato riscontro, e non si capisce perché sia nata questa voce che Allegri non piacesse. Perché non è arrivato? Un giocatore in prestito gratuito, per sei mesi. Un altro punto interrogativo, forse lo capiremo. Oggi sapremo di più, ma sono troppi punti interrogativi in queste due trattative".