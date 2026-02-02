Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Pellegatti è sicuro: “Ad Allegri Disasi piaceva. Troppi punti interrogativi su di lui e Mateta”

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Pellegatti è sicuro: “Ad Allegri Disasi piaceva. Troppi punti interrogativi su di lui e Mateta”

Milan, Disasi saltato. Pellegatti svela: 'Ad Allegri piaceva, non so...'
Il noto giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti ha parlato della trattativa, ormai saltata, che poteva portare Axel Disasi al Milan. Ecco le sue parole
Redazione

Oggi si chiude ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Come noto, il Milan ha cominciato alla grande regalando a Massimiliano Allegri Niclas Fullkrug, attaccante tedesco arrivato in prestito gratuito con diritto di riscatto. Dopo di lui, diverse settimane con solo indiscrezioni legate soprattutto alla difesa del Milan, ma, negli ultimi giorni, il Milan sembrava pronto ad affondare per il difensore. Il prescelto sembrava Axel Disasi del Chelsea, ma nella giornata di ieri, il club rossonero ha deciso di non proseguire in questa trattativa. Secondo Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ci sono diversi dubbi su questo esito. Ne ha parlato sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Bologna-Milan, le parole di Allegri nella conferenza della vigilia

"Col giallo Mateta, sono troppi punti i interrogativi. Come punto interrogativo capire perché Disasi è sfumato, a Max Allegri piace e piaceva, nonostante voci che per me non hanno trovato riscontro, e non si capisce perché sia nata questa voce che Allegri non piacesse. Perché non è arrivato? Un giocatore in prestito gratuito, per sei mesi. Un altro punto interrogativo, forse lo capiremo. Oggi sapremo di più, ma sono troppi punti interrogativi in queste due trattative".

Leggi anche
Milan, tanti addii in attacco in vista della prossima stagione. Leao e Pulisic restano, mentre...
Milan, Mateta si complica ancora di più: la Juventus torna forte sul giocatore. I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA