Durante una live andata in onda sul canale YouTube del giornalista sportivo Fabrizio Romano, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto prendere parola per parlare della situazione legata ad Axel Disasi, difensore classe '98 del Chelsea. Perchè non si è voluto procedere? Quali sono le motivazioni dietro questo no? Scopriamolo assieme. Ecco, di seguito, le parole di Moretto.
Calciomercato Milan, stop a Disasi. Moretto: “Bocciato dopo valutazione tecniche con Allegri”
Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole per parlare della situazione legata al Milan e ad Axel Disasi
Milan, Moretto su Disasi—
Milan, le parole di Moretto sulla trattativa bloccata per portare Axel Disasi a Milano in sponda rossonera: "Il Milan non procederà con la pista Disasi. Fatte valutazioni interne dopo la proposta delle scorse settimane. Per costi e potenzialità anche tecniche del giocatore il Milan aveva individuato nel francese il nome su cui andare, ma dopo valutazioni tecniche anche con Allegri, il Milan ha deciso di non procedere con l’arrivo del Disasi anche per dare fiducia a De Winter anche perchè Bartesaghi può comunque fare il braccetto”.
