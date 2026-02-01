A confermare la notizia è stato anche il giornalista italiano Orazio Accomando, riferendo che il Crystal Palace ha dato il via libera al trasferimento.
Mateta, sondato anche da Juventus e, sopratutto, Nottingham Forest, rappresenterebbe un rinforzo molto importante per la rosa di Massimiliano Allegri, anche e soprattutto in chiave scudetto. L'allenatore livornese, infatti, si ritroverebbe una punta in più per affrontare gli impegni legati al campionato: dopo Niclas Fullkrug, il Milan potrebbe avere prestissimo un nuovo bomber.
