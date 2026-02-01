Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso?

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso?

Calciomercato Milan, Mateta in arrivo: accordo trovato, visite mediche in corso? - immagine 1
Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Secondo David Ornstein, Jean-Philippe Mateta è ad un passo dal vestire la maglia rossonera
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato del Milan, in questi ultimi giorni, è molto infuocato, complice anche la trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Arrivano, però, delle importanti novità sul calciatore. Secondo quanto riferito da David Ornstein, giornalista sportivo del 'The Athletic', la trattativa legata al suo possibile trasferimento in rossonero è entrata nel vivo.

Milan, le ultime su Mateta

—  

L'attaccante francese classe 1997 è attualmente impegnato in alcune visite mediche preliminari per il passaggio al club milanese. Dopo giorni di trattative, le due squadre sono riuscite a trovare una giusta quadra, arrivando al tanto fatidico accordo: poco più di 30 milioni per il suo cartellino.

LEGGI ANCHE

A confermare la notizia è stato anche il giornalista italiano Orazio Accomando, riferendo che il Crystal Palace ha dato il via libera al trasferimento.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, fiducia in netta crescita per Mateta: accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen

Mateta, sondato anche da Juventus e, sopratutto, Nottingham Forest, rappresenterebbe un rinforzo molto importante per la rosa di Massimiliano Allegri, anche e soprattutto in chiave scudetto. L'allenatore livornese, infatti, si ritroverebbe una punta in più per affrontare gli impegni legati al campionato: dopo Niclas Fullkrug, il Milan potrebbe avere prestissimo un nuovo bomber.

Leggi anche
Calciomercato, Licina vicino alla Juventus: il calciatore era seguito anche dal Milan
Milan-Mateta, il Palace fa muro. Moretto: “Da Londra non hanno ancora aperto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA