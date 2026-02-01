Accettata offerta per Strand Larsen: Mateta-Milan può diventare realtà

Questo il motivo per cui la trattativa per la punta francese non si sbloccava. Ma ora non dovrebbe esserci più nulla sulla strada del Milan e di Mateta. Come riportano diverse fonti inglese e come confermato da Fabrizio Romano, l'ultima offerta del Crystal Palace per Strand Larsen è stata accettata dal Wolverhampton, che avrebbe già programmato le visite mediche per la punta norvegese nelle prossime ore. Ora, il passaggio di Mateta al Milan sembra solo questione di tempo.