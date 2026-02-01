Pianeta Milan
Calciomercato Milan, fiducia in netta crescita per Mateta: accettata l’offerta del Palace per Strand Larsen

Accettata offerta per Strand Larsen: Mateta-Milan può diventare realtà
Importanti novità legate a Mateta e al Milan. Secondo diverse fonti, l'offerta del Palace per Strand Larsen sarebbe stata accettata. Ecco le ultime
Redazione

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il tedesco, secondo le ultimissime indiscrezioni, potrebbe non essere l'unico colpo che il Milan farà in attacco.

Calciomercato Milan, ora Mateta è ad un passo

Come noto, negli ultimi giorni, il Milan ha accelerato in maniera decisa per far arrivare subito a Milano, quindi non a giugno, Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace. Nelle ultime ore, la trattativa sembrava essere arrivata a un punto morto. L'accordo con la squadra di Londra c'era, ma mancava il sostituto del Palace per il ruolo di attaccante.

Questo il motivo per cui la trattativa per la punta francese non si sbloccava. Ma ora non dovrebbe esserci più nulla sulla strada del Milan e di Mateta. Come riportano diverse fonti inglese e come confermato da Fabrizio Romano, l'ultima offerta del Crystal Palace per Strand Larsen è stata accettata dal Wolverhampton, che avrebbe già programmato le visite mediche per la punta norvegese nelle prossime ore. Ora, il passaggio di Mateta al Milan sembra solo questione di tempo.

