Accettata offerta per Strand Larsen: Mateta-Milan può diventare realtà

LEGGI ANCHE: Calciomercato, speranza accesa per Mateta al Milan: il Crystal Palace ci riprova per Strand Larsen
Questo il motivo per cui la trattativa per la punta francese non si sbloccava. Ma ora non dovrebbe esserci più nulla sulla strada del Milan e di Mateta. Come riportano diverse fonti inglese e come confermato da Fabrizio Romano, l'ultima offerta del Crystal Palace per Strand Larsen è stata accettata dal Wolverhampton, che avrebbe già programmato le visite mediche per la punta norvegese nelle prossime ore. Ora, il passaggio di Mateta al Milan sembra solo questione di tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA