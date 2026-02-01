Milan, i rossoneri stanno lavorando molto attivamente per il futuro del club. Il Diavolo, infatti, ha chiuso e sta chiudendo colpi importanti e in prospettiva in questa sessione di mercato invernale. Il primo arrivo è stato quello di Sardo dal Monza. Il classe 2005 sta già giocando con il Milan Futuro di Oddo. Poi l'arrivo in difesa del 2008 Malick Cissè. Chiuso anche l'arrivo di Yahya Idrissi, classe 2007, trequartista di origini marocchine, ma nato a Watford. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' occuperà lo slot dei giocatori inglesi. Operazione a titolo definitivo perché svincolato dal Chelsea.