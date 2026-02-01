LEGGI ANCHE: Milan, chi è Idrissi? Ecco come gioca il talento in arrivo dal Chelsea. E in futuro ...>>>
Colpi molto importanti e in prospettiva per il Milan: un segnale chiaro della dirigenza rossonera. Si un pensiero al presente e a questa stagione, ma attenzione importante anche sul futuro. Oltre ai nuovi arrivi, il Diavolo ha deciso in estate di prestare altri talenti per riaverli dalla prossima stagione cresciuto e più pronti: parliamo di Bondo, Comotto, Zeroli e Camarda. Il progetto Milan Futuro continua, con la speranza e l'obiettivo che tanti giovani arrivino in prima squadra.
