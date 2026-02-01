Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

Cissè e non solo: investimenti chiari sui giovani. E il progetto Milan Futuro continua

Il colpo Cissè e tanti altri investimenti: il Milan lavoro tanto e bene per il futuro. I giovani fulcro del progetto del Milan Futuro. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, i rossoneri stanno lavorando molto attivamente per il futuro del club. Il Diavolo, infatti, ha chiuso e sta chiudendo colpi importanti e in prospettiva in questa sessione di mercato invernale. Il primo arrivo è stato quello di Sardo dal Monza. Il classe 2005 sta già giocando con il Milan Futuro di Oddo. Poi l'arrivo in difesa del 2008 Malick Cissè. Chiuso anche l'arrivo di Yahya Idrissi, classe 2007, trequartista di origini marocchine, ma nato a Watford. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' occuperà lo slot dei giocatori inglesi. Operazione a titolo definitivo perché svincolato dal Chelsea.

Milan, giovani: segnale chiaro

—  

Sempre secondo la rosea sarebbe vicino l'arrivo di Magnus Dalpiaz, classe 2007. Terzino che dovrebbe giocare tra Milan Futuro e Milan Primavera. Poi il colpo Alphadjo Cissè: il fantasista classe 2006 sta stupendo tutti in Serie B con il Catanzaro con giocate importanti (scopri tutto qui). Battuto il PSV e convinto il Verona con una cifra importante (si parla di circa 8 milioni di euro), Cissè resterà a Catanzaro in prestito fino a fine stagione, poi si vedrà.

Colpi molto importanti e in prospettiva per il Milan: un segnale chiaro della dirigenza rossonera. Si un pensiero al presente e a questa stagione, ma attenzione importante anche sul futuro. Oltre ai nuovi arrivi, il Diavolo ha deciso in estate di prestare altri talenti per riaverli dalla prossima stagione cresciuto e più pronti: parliamo di Bondo, Comotto, Zeroli e Camarda. Il progetto Milan Futuro continua, con la speranza e l'obiettivo che tanti giovani arrivino in prima squadra.

