Allegri e il Milan non forzano la mano: Nkunku destinato a restare

In attesa di altri possibili movimenti in attacco ( il Milan lavora ancora per Mateta ) non ci dovrebbero essere dubbi sugli altri attaccanti presenti nel reparto rossonero. Tra questi c'è anche Nkunku arrivato in estate dal Chelsea e intorno al quale ci sono e ci sono state tante notizie di una possibile partenza dal Diavolo a gennaio. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il francese dovrebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri in questa stagione.

Come scrive la rosea, il possibile arrivo di Mateta non cambierebbe il destino di Nkunku che ieri ha ribadito ad alcuni tifosi fuori da Milanello la sua volontà di non muoversi dai rossoneri. Secondo il quotidiano, il club in accordo con Allegri non vorrebbe forzare la mano, anche perché Nkunku potrebbe dare una mano importante in questa seconda parte di stagione, visto che Pulisic non è al meglio a livello fisico e che Leao: "Sta facendo i conti con la pubalgia". Vedremo quanto spazio avrà il francese con il Milan.