Calciomercato Milan, Nkunku conferma che resta in rossonero. Le ultime

Importanti novità sul futuro di Christopher Nkunku al Milan. Lo stesso giocatore ha confermato l'intenzione di restare svelata da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube
Ultimi giorni di mercato incandescenti per il Milan, impegnato su diversi tavoli. Due sembravano strettamente collegati tra loro, ma così non è. Parliamo dell'arrivo di Jean-Philippe Mateta, sui cui il Crystal Palace fa muro (per il momento) e l'uscita di Christopher Nkunku. Il possibile arrivo di Mateta sembrava legato alla cessione di Nkunku, ma così non sarà. C'è la possibilità che i due connazionali saranno compagni almeno fino a giugno.

Calciomercato Milan, Nkunku resta in rossonero?

Della situazione legata a Christopher Nkunku ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole. "Su Nkunku continuo a ripetervi da 24 ore, nonostante vi abbiano parlato della Roma, di altri tanti club che sono stati accostati a Nkunku. La situazione, almeno da quanto mi risulta ad oggi, sabato, ore 16.23 non è ancora cambiata, cioè Nkunku vuole restare al Milan. Nkunku ha scelto il Milan in estate, quando aveva tante possibilità: poteva andare al Newcastle, poteva andare o comunque rimanere in Inghilterra con altre squadre, poteva tornare al Lipsia, poteva veramente scegliere diversi club, c'era anche il Bayern che prima di prendere Jackson l'avrebbe preso, e ha scelto il Milan e Nkunku vuole restare a Milan, vuole giocarsela al Milan, quindi Nkunku, almeno fino ad oggi, non ha dato  nessuna apertura da andar via, a prescindere dalla formula, a prescindere da tutto il resto, quindi oggi il discorso Nkunku rimane completamente bloccato".

L'intenzione di Nkunku appare quindi chiara. Il francese ex Chelsea si sente in un periodo di fiducia e vuole giocarsi le sue carte al Milan. Lo stesso giocatore ha chiuso la porta a qualsiasi voce su una sua possibile uscita negli ultimi giorni. Al termine dell'allenamento odierno a Milanello, il francese si è fermato a firmare autografi con i tifosi presenti. Uno di questi gli ha chiesto se lui resterà. La risposta del francese è stata positiva "Sì, sì". I dubbi sono ormai pochi. Nkunku sarà ancora un giocatore del Milan.

