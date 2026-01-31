Calciomercato Milan, Nkunku conferma che resta in rossonero. Le ultime

LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …
L'intenzione di Nkunku appare quindi chiara. Il francese ex Chelsea si sente in un periodo di fiducia e vuole giocarsi le sue carte al Milan. Lo stesso giocatore ha chiuso la porta a qualsiasi voce su una sua possibile uscita negli ultimi giorni. Al termine dell'allenamento odierno a Milanello, il francese si è fermato a firmare autografi con i tifosi presenti. Uno di questi gli ha chiesto se lui resterà. La risposta del francese è stata positiva "Sì, sì". I dubbi sono ormai pochi. Nkunku sarà ancora un giocatore del Milan.
