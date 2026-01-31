Calciomercato Milan, Nkunku conferma che resta in rossonero. Le ultime

Della situazione legata a Christopher Nkunku ha parlato l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole. "Su Nkunku continuo a ripetervi da 24 ore, nonostante vi abbiano parlato della Roma, di altri tanti club che sono stati accostati a Nkunku. La situazione, almeno da quanto mi risulta ad oggi, sabato, ore 16.23 non è ancora cambiata, cioè Nkunku vuole restare al Milan. Nkunku ha scelto il Milan in estate, quando aveva tante possibilità: poteva andare al Newcastle, poteva andare o comunque rimanere in Inghilterra con altre squadre, poteva tornare al Lipsia, poteva veramente scegliere diversi club, c'era anche il Bayern che prima di prendere Jackson l'avrebbe preso, e ha scelto il Milan e Nkunku vuole restare a Milan, vuole giocarsela al Milan, quindi Nkunku, almeno fino ad oggi, non ha dato nessuna apertura da andar via, a prescindere dalla formula, a prescindere da tutto il resto, quindi oggi il discorso Nkunku rimane completamente bloccato".