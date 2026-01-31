Pianeta Milan
PIANETAMILAN calciomercato Milan-Mateta, il Palace fa muro. Moretto: “Da Londra non hanno ancora aperto”

Milan-Mateta, il Palace fa muro. Moretto: “Da Londra non hanno ancora aperto”

Il Milan vuole Mateta, il Crystal Palace fa muro: via libera non ancora arrivato. Le ultime di mercato da Moretto e Romano
Alessia Scataglini
Questo finale di calciomercato si prospetta molto rovente. Negli ultimi due giorni, il Milan sta lavorando intensamente per cercare di portare fin da subito a Milano Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. Ad oggi, però, il club inglese continua a fare muro, proprio perchè non è stato ancora trovato un degno sostituto. A parlare di questa tematiche sono stati Matteo Moretto e Fabrizio Romano nell'ultimo video caricato sul YouTube. Ecco, di seguito, le loro parole.

Moretto: "Muro per Mateta a gennaio"

"Da Londra, ancora alle ore 16, non sono arrivati segnali definitivi di apertura dal Crystal Palace  per il sostituto di Mateta e quindi per Mateta da subito al Milan. Abbiamo raccontato ieri e l'altro ieri che l'ultimo ok del Palace, il via libera del Palace, non è arrivato e il Milan se lo aspettava, forse anche in mattinata, ma in realtà il Palace continua a fare muro,  continua a dire di no, perché chiaramente non ha un sostituto e prima di far partire Mateta  vorrebbe avere chiaro in testa chi possa essere sostituto.

Ad oggi la situazione è la stessa di ieri sera, quindi... Va detto che Mateta ce la sta mettendo tutta, perché non è convocato, ha parlato con l'allenatore, ha parlato con il club 'voglio andare al Milan, voglio solo il Milan, non proponetemi il Nottingham Forest e altre cose, perché voglio andare al Milan'.  

"Ora bisogna aspettare il sostituto"

E' chiaro che adesso bisogna aspettare il sostituto, soprattutto perché il Palace aveva praticamente chiuso Strand Larsen,  attaccante del Wolves, un'operazione praticamente fatta, che si è bloccata sui dettagli finali.

Vediamo se il Crystal Palace trova l'attaccante, è chiaro che Mateta aspetta, Mateta ha scelto il Milan, il suo procuratore è a Milano in queste ore, ha un accordo totale con il Milan, ci hai raccontato ieri, 3 milioni e mezzo, commissioni anche a posto, quindi l'altro giocatore è tutto fatto."

