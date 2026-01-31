Ad oggi la situazione è la stessa di ieri sera, quindi... Va detto che Mateta ce la sta mettendo tutta, perché non è convocato, ha parlato con l'allenatore, ha parlato con il club 'voglio andare al Milan, voglio solo il Milan, non proponetemi il Nottingham Forest e altre cose, perché voglio andare al Milan'.
"Ora bisogna aspettare il sostituto"—
E' chiaro che adesso bisogna aspettare il sostituto, soprattutto perché il Palace aveva praticamente chiuso Strand Larsen, attaccante del Wolves, un'operazione praticamente fatta, che si è bloccata sui dettagli finali.
Vediamo se il Crystal Palace trova l'attaccante, è chiaro che Mateta aspetta, Mateta ha scelto il Milan, il suo procuratore è a Milano in queste ore, ha un accordo totale con il Milan, ci hai raccontato ieri, 3 milioni e mezzo, commissioni anche a posto, quindi l'altro giocatore è tutto fatto."
