Ad oggi la situazione è la stessa di ieri sera, quindi... Va detto che Mateta ce la sta mettendo tutta, perché non è convocato, ha parlato con l'allenatore, ha parlato con il club 'voglio andare al Milan, voglio solo il Milan, non proponetemi il Nottingham Forest e altre cose, perché voglio andare al Milan'.

"Ora bisogna aspettare il sostituto" — E' chiaro che adesso bisogna aspettare il sostituto, soprattutto perché il Palace aveva praticamente chiuso Strand Larsen, attaccante del Wolves, un'operazione praticamente fatta, che si è bloccata sui dettagli finali.

Vediamo se il Crystal Palace trova l'attaccante, è chiaro che Mateta aspetta, Mateta ha scelto il Milan, il suo procuratore è a Milano in queste ore, ha un accordo totale con il Milan, ci hai raccontato ieri, 3 milioni e mezzo, commissioni anche a posto, quindi l'altro giocatore è tutto fatto."