Giorni bollenti per il calciomercato invernale del Milan. Dopo un mese di silenzio 'tombale' dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito, la dirigenza rossonera starebbe lavorando per cercare di chiudere alcuni colpi da dare a Massimiliano Allegri. Negli ultimi giorni il nome di Jean -Philippe Mateta sta orbitando molto in zona rossonera, ed infatti il diavolo sarebbe al lavoro con il Crystal Palace per portarlo in rossonero.

Milan, le ultime su Mateta

L'attaccante francese ha già un accordo con il club di via Aldo Rossi: contratto fino al 2030 da 3,5 milioni, bonus compresi. Appena saputo dell'intrise del Diavolo, il calciatore ha dato ampia disponibilità al trasferimento, entusiasta di poter giocare al Milan e in Serie A. Però, secondo quanto riferito dal giornalista Luca Bianchin, il Crystal Palace NON ha ancora dato il via libera per il trasferimento a gennaio.