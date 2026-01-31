Pianeta Milan
Calciomercato Milan, interesse per Sergio Ramos: l’idea che fa sognare i tifosi

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da affidare a Massimiliano Allegri: ipotesi Serio Ramos. Tutti i dettagli...
Il calciomercato chiude ufficialmente tra due giorni: in Italia, infatti, a partire dalle 20:00 del 2 febbraio, non potranno essere fatte alcun tipo di operazioni. Il Milan si sa, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug in prestito semestrale dal West Ham, vorrebbe  trovare un difensore degno di nota da consegnare a Massimiliano Allegri.

Milan, in arrivo Sergio Ramos?

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Corriere della Sera, i nomi che stanno circolando in cassa Milan sono diversi: da Akè del Manchester City fino a Dragussin del Tottenham, ma oggi a far rizzare le orecchie ai tifosi rossoneri ci ha pensato lui: Sergio Ramos.

Il Milan potrebbe pensare di ingaggiare l'ex capitano del Real Madrid, classe '86, per soli sei mesi, fino al termine della stagione. Il difensore spagnolo, così, andrebbe a raggiungere il suo ex compagno di squadra Luka Modric. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci saranno novità più entusiasmanti a riguardo, ma una cosa è certa: alcuni tifosi del Milan hanno già iniziato a 'sognare'.

