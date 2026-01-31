Il Milan potrebbe pensare di ingaggiare l'ex capitano del Real Madrid, classe '86, per soli sei mesi, fino al termine della stagione. Il difensore spagnolo, così, andrebbe a raggiungere il suo ex compagno di squadra Luka Modric. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci saranno novità più entusiasmanti a riguardo, ma una cosa è certa: alcuni tifosi del Milan hanno già iniziato a 'sognare'.