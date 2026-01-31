Pianeta Milan
Mateta non solo fisico per il Milan: ecco come potrebbe giocare nel 3-5-2 di Allegri

Mateta e il Milan: come può giocare nel 3-5-2 di Allegri? Una virtù molto importante
Milan, Mateta potrebbe essere il grande colpo in attacco per i rossoneri. Come potrebbe giocare nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri? L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Alto 192 centimetri per 88 chili, Mateta non è solo una prima punta tutto fisico. Il francese, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ama attaccare gli spazi delle difese avversarie più che difendere il pallone e giocare di sponda con i compagni. 36 gol nelle ultime 73 partite di Premier League, ma Mateta non è solo un bomber d'area di rigore. La rosea analizza il possibile ruolo del francese qualora dovesse arrivare al Milan di Massimiliano Allegri.

Milan, come può giocare Mateta?

Al Crystal Palace, si legge, Mateta ha avuto il suo exploit massimo con l'arrivo dell'allenatore Glasner: il francese al centro dell'attacco con due ali a supporto. Quali differenze ci potrebbero essere con il 3-5-2 di Allegri? Mateta potrebbe essere 'costretto' a lavorare più con il compagno di reparto, anche se in Premier League non è stato proprio il 'pane' della punta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le cose in Serie A potrebbero cambiare e fa il paragone con Lukaku. Il belga in Inghilterra ha spesso fatto faticare ad arrivare al  70% di passaggi riusciti. Nel nostro campionato è andato sempre oltre questa soglia. Per questo Mateta potrebbe giocare anche da boa in Serie A, cercando di fare salire tutto il Milan: un lavoro che in questo momento Leao e Pulisic faticano a fare, viste le caratteristiche diverse dei due attaccanti.

Secondo il quotidiano, con Allegri Mateta potrebbe affinarsi e migliorare proprio nel gioco spalle alla porta, esaltandosi quando il Milan spingerà in contropiede e nelle ripartenze. Inoltre il francese può dare un certo peso all'attacco rossonero in area di rigore, un aspetto mancato nella prima parte di stagione per il Diavolo. Per 'La Gazzetta dello Sport'Mateta ha una grande virtù: "Si può abbinare a tutti gli altri del reparto avanzato di Allegri".

