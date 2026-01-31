Milan, Mateta potrebbe essere il grande colpo in attacco per i rossoneri. Come potrebbe giocare nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri? L'analisi da 'La Gazzetta dello Sport'
Alto 192 centimetri per 88 chili, Mateta non è solo una prima punta tutto fisico. Il francese, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ama attaccare gli spazi delle difese avversarie più che difendere il pallone e giocare di sponda con i compagni. 36 gol nelle ultime 73 partite di Premier League, ma Mateta non è solo un bomber d'area di rigore. La rosea analizza il possibile ruolo del francese qualora dovesse arrivare al Milan di Massimiliano Allegri.
Milan, come può giocare Mateta?
—
Al Crystal Palace, si legge, Mateta ha avuto il suo exploit massimo con l'arrivo dell'allenatore Glasner: il francese al centro dell'attacco con due ali a supporto. Quali differenze ci potrebbero essere con il 3-5-2 di Allegri? Mateta potrebbe essere 'costretto' a lavorare più con il compagno di reparto, anche se in Premier League non è stato proprio il 'pane' della punta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le cose in Serie A potrebbero cambiare e fa il paragone con Lukaku. Il belga in Inghilterra ha spesso fatto faticare ad arrivare al 70% di passaggi riusciti. Nel nostro campionato è andato sempre oltre questa soglia. Per questo Mateta potrebbe giocare anche da boa in Serie A, cercando di fare salire tutto il Milan: un lavoro che in questo momento Leao e Pulisic faticano a fare, viste le caratteristiche diverse dei due attaccanti.