Alto 192 centimetri per 88 chili, Mateta non è solo una prima punta tutto fisico . Il francese, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', ama attaccare gli spazi delle difese avversarie più che difendere il pallone e giocare di sponda con i compagni. 36 gol nelle ultime 73 partite di Premier League, ma Mateta non è solo un bomber d'area di rigore. La rosea analizza il possibile ruolo del francese qualora dovesse arrivare al Milan di Massimiliano Allegri.

Milan, come può giocare Mateta?

Al Crystal Palace, si legge, Mateta ha avuto il suo exploit massimo con l'arrivo dell'allenatore Glasner: il francese al centro dell'attacco con due ali a supporto. Quali differenze ci potrebbero essere con il 3-5-2 di Allegri? Mateta potrebbe essere 'costretto' a lavorare più con il compagno di reparto, anche se in Premier League non è stato proprio il 'pane' della punta. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le cose in Serie A potrebbero cambiare e fa il paragone con Lukaku. Il belga in Inghilterra ha spesso fatto faticare ad arrivare al 70% di passaggi riusciti. Nel nostro campionato è andato sempre oltre questa soglia. Per questo Mateta potrebbe giocare anche da boa in Serie A, cercando di fare salire tutto il Milan: un lavoro che in questo momento Leao e Pulisic faticano a fare, viste le caratteristiche diverse dei due attaccanti.