Milan, le ultime voci di mercato parlando di un possibile interesse per Nathan Aké: il difensore perfetto per Massimiliano Allegri. Ecco la nostra analisi
Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan: la sessione invernale si chiuderà tra pochi giorni (il 2 febbraio alle ore 20:00 italiane) e il club sarebbe ancora alla ricerca di un difensore che possa rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri. Si sono fatti tantissimi nomi a partire da fine dicembre fino ad oggi. Si parla ancora di Dragusin del Tottenham e Gila della Lazio, ad esempio. Ieri è tornato di modo un altro profilo, ovvero quello di Nathan Aké difensore centrale del Manchester City. Prima la notizia dall'Olanda, poi la conferma del giornalista Matteo Moretto.
Milan, due possibili ostacoli per Aké
—
Al momento non sarebbe una trattiva facile, visto che Guardiola ha ai box per infortunio Ruben Dias e Gvardiol. Aké è un difensore esperto che può fare comodo al City nel resto della stagione. Se però il club inglese dovesse aprire a una sua partenza, il Milan potrebbe farci un serio pensiero. A livello di esperienza non ci sono discussioni: Aké è un classe 1995 quindi ancora nel pieno della forma fisica. Ha giocato 165 partite con la maglia del Manchester City e ha 31 presenze in Champions League, competizione che ha vinto contro l'Inter nel 2023 partendo nell'undici titolare. In carriera ha giocato praticamente in tutti i ruoli della difesa: centrale, terzino destro, terzino sinistro. A livello tattico quindi sarebbe un jolly importante per Massimiliano Allegri, visto che in casi particolari potrebbe essere adattato anche a quinto di centrocampo. Aké è un difensore molto veloce e si integrerebbe molto bene con il reparto che ha a disposizione al momento il Milan. Ha un'innata qualità negli interventi che sono spesso attenti e precisi, con le tempistiche giuste. Anche in marcatura è un signor difensore. Tutte qualità perfette per il Diavolo: l'olandese sarebbe un rinforzo importante per la seconda parte della stagione, sicuramente.