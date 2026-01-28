Milan, due possibili ostacoli per Aké

Al momento non sarebbe una trattiva facile, visto che Guardiola ha ai box per infortunio Ruben Dias e Gvardiol. Aké è un difensore esperto che può fare comodo al City nel resto della stagione. Se però il club inglese dovesse aprire a una sua partenza, il Milan potrebbe farci un serio pensiero. A livello di esperienza non ci sono discussioni: Aké è un classe 1995 quindi ancora nel pieno della forma fisica. Ha giocato 165 partite con la maglia del Manchester City e ha 31 presenze in Champions League, competizione che ha vinto contro l'Inter nel 2023 partendo nell'undici titolare. In carriera ha giocato praticamente in tutti i ruoli della difesa: centrale, terzino destro, terzino sinistro. A livello tattico quindi sarebbe un jolly importante per Massimiliano Allegri, visto che in casi particolari potrebbe essere adattato anche a quinto di centrocampo. Aké è un difensore molto veloce e si integrerebbe molto bene con il reparto che ha a disposizione al momento il Milan. Ha un'innata qualità negli interventi che sono spesso attenti e precisi, con le tempistiche giuste. Anche in marcatura è un signor difensore. Tutte qualità perfette per il Diavolo: l'olandese sarebbe un rinforzo importante per la seconda parte della stagione, sicuramente.