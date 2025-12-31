Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Karetsas

Gazzetta.it ricorda la parole del padre Vaios a maggio 2024: "Il Lipsia, il Milan e persino il Manchester City ci hanno invitato più volte. Non ci piaceva. L'unico club escluso il Genk con cui abbiamo avuto colloqui è stato l'Ajax. Questo semplicemente perché è vicino e abbiamo molto rispetto per quella società. È stata solo una conversazione. La seconda avrebbe riguardato questioni sportive e finanziarie, ma a quel punto avevamo già dato la nostra parola al Genk". Quindi il Milan è interessato al giovanissimo talento già da molto tempo. Vedremo se il Diavolo ci proverà ancora. Per il futuro del club potrebbe essere un colpo decisamente molto, molto interessante.