Giovani talenti nel mirino del Milan: ecco chi è e come gioca Karetsas

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di tanti talenti in giro per il mondo per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Konstantinos Karetsas. Ecco chi è e come gioca
Emiliano Guadagnoli
Il Milan potrebbe essere molto interessato ad alcuni talenti in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire per chiudere dei colpi sul calciomercato per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Konstantinos Karetsas , fantasista del Genk. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il prezzo di Karetsas sarebbe già oggi di 25 milioni di euro, con il Milan che avrebbe già mandato uno scout per seguirlo

Chi è e come gioca il talento Karetsas, seguito dal Milan

Konstantinos Karetsas è un giocatore che non fa del fisico il suo punto di forza, visto che è alto un metro e 70 o poco più. Nella scorsa stagione ha giocato 25 partite nel campionato belga con il Genk segnando due gol, anche se non era titolare fisso della squadra. In questa, invece, è un titolare. Si ma come gioca Karetsas? Il giovane greco è un fantasista che sa dare del tu al pallone, sa trovare i compagni con bellissimi passaggi e sa saltare l'uomo. E' un talento sicuramente interessante per il futuro. Ha un'intelligenza calcistica molto alta, specialmente per la sua età. Sa tirare bene e forte anche da lontano e con entrambi i piedi non solo con il mancino dominante. Ruolo? Da trequartista può brillare al massimo giocando tra le linee, ma Karetsas può giocare anche sulle fasce.

LEGGI ANCHE: Nkunku può davvero essere il vero colpo del mercato di gennaio per il Milan: ecco perché>>>

Gazzetta.it ricorda la parole del padre Vaios a maggio 2024: "Il Lipsia, il Milan e persino il Manchester City ci hanno invitato più volte. Non ci piaceva. L'unico club escluso il Genk con cui abbiamo avuto colloqui è stato l'Ajax. Questo semplicemente perché è vicino e abbiamo molto rispetto per quella società. È stata solo una conversazione. La seconda avrebbe riguardato questioni sportive e finanziarie, ma a quel punto avevamo già dato la nostra parola al Genk". Quindi il Milan è interessato al giovanissimo talento già da molto tempo. Vedremo se il Diavolo ci proverà ancora. Per il futuro del club potrebbe essere un colpo decisamente molto, molto interessante.

