Calciomercato Milan, Karetsas potrebbe essere uno degli obiettivi per il futuro dei rossoneri. Lo presenta 'La Gazzetta dello Sport'. Chi è e il possibile costo

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Konstantinos Karetsas, talento mancino classe 2007 del Genk , ha segnato il suo primo gol in stagione in Europa Legue il 27 novembre nella sfida tra Genk e Basilea. Serata in cui era presente anche un emissario del Milan , arrivato in Belgio apposta per lui. Il report sul 18enne del Genk, si legge, sarebbe stato molto positivo. Keretsas ha già 3 reti in 9 presenze con la nazionale maggiore della Grecia.

La rosea parla anche di qualche caratteristica del giovane talento: a dispetto dei 173 centimetri e di un fisico minuto, gioca a un ritmo molto alto e ama andare e vincere nell'uno contro uno, grazie alla rapidità nello stretto. Secondo il quotidiano non sarebbe un profilo per il presente, visto che non avrebbe una comoda collocazione nel 3-5-2 di Allegri, ma la cifra di talento sarebbe tale per cui il Milan potrebbe pensare di anticipare la concorrenza.