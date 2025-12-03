Calciomercato Milan, Karetsas potrebbe essere uno degli obiettivi per il futuro dei rossoneri. Lo presenta 'La Gazzetta dello Sport'. Chi è e il possibile costo
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Konstantinos Karetsas, talento mancino classe 2007 del Genk, ha segnato il suo primo gol in stagione in Europa Legue il 27 novembre nella sfida tra Genk e Basilea. Serata in cui era presente anche un emissario del Milan, arrivato in Belgio apposta per lui. Il report sul 18enne del Genk, si legge, sarebbe stato molto positivo. Keretsas ha già 3 reti in 9 presenze con la nazionale maggiore della Grecia.
La rosea parla anche di qualche caratteristica del giovane talento: a dispetto dei 173 centimetri e di un fisico minuto, gioca a un ritmo molto alto e ama andare e vincere nell'uno contro uno, grazie alla rapidità nello stretto. Secondo il quotidiano non sarebbe un profilo per il presente, visto che non avrebbe una comoda collocazione nel 3-5-2 di Allegri, ma la cifra di talento sarebbe tale per cui il Milan potrebbe pensare di anticipare la concorrenza.