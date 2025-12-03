Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Mateta possibile obiettivo di calciomercato per il Milan: ecco da cosa dipende

CALCIOMERCATO MILAN

Mateta possibile obiettivo di calciomercato per il Milan: ecco da cosa dipende

Mateta possibile obiettivo di calciomercato per il Milan: ecco da cosa dipende
Calciomercato Milan, Mateta potrebbe essere uno degli obiettivi per l'attacco del Diavolo. Ecco come potrebbe arrivare la punta del Crystal Palace
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan potrebbe cambiare qualcosa nella prossima sessione di calciomercato. A gennaio, infatti, Santiago Gimenez potrebbe salutare i rossoneri dopo solo un anno con la maglia del Diavolo. Il messicano, infatti, arrivò al Milan durante la scorsa sessione invernale dal Feyenoord. La sua avventura potrebbe già essere agli sgoccioli. I movimenti anche in entrata del Diavolo potrebbero dipendere proprio dal messicano.

Come scrive 'Tuttosport', infatti, tutto ruoterebbe intorno a Santiago Gimenez. Se dovesse arriva un'offerta dalla Premier League potrebbe partire, ma solo in caso di proposte a titolo definitivo, altrimenti dovrebbe restare al Milan almeno fino a fine stagione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Gimenez sul calciomercato? L'agente Pimenta: "Non mi sorprende che piaccia in Premier, ma ...">>>

Se l'uscita del messicano dovesse concretizzarsi, si legge, il Milan potrebbe puntare un profilo come quello di Mateta. Il francese sarebbe aperto al passaggio in Italia e non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il Crystal Palace. Mateta, attaccante classe 1997, ha segnato in questa stagione 7 gol in tredici partite di Premier League. Non sarà comunque facile strapparlo via dal calcio inglese visto i possibili costi.

Leggi anche
Thiago Silva verso il ritorno al Milan? Idea concreta: ecco il possibile piano per gennaio
Calciomercato, Tare ha un’idea chiara: per il Milan si punta Pellegrino. Le ultime novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA