Se l'uscita del messicano dovesse concretizzarsi, si legge, il Milan potrebbe puntare un profilo come quello di Mateta. Il francese sarebbe aperto al passaggio in Italia e non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 con il Crystal Palace. Mateta, attaccante classe 1997, ha segnato in questa stagione 7 gol in tredici partite di Premier League. Non sarà comunque facile strapparlo via dal calcio inglese visto i possibili costi.