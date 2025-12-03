Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Santiago Gimenez non ci sarà domani contro la Lazio e difficilmente sarà disponibile per Massimiliano Allegri per la sfida contro il Torino di lunedì prossimo. Tra poche settimane sarà tempo di calciomercato e iniziano a circolare indiscrezioni intorno al Milan e al messicano. Le indiscrezioni, si legge, parlano di interessi da parte di West Ham e Sunderland, ma ai rossoneri non risulterebbe ancora alcuna offerta ufficiale sul tavolo. Possibile si tratti di sondaggi indiretti o che l’agente del giocatore stia verificando le possibilità alternative. Secondo la rosea la questione potrebbe essere anche tattica: Allegri chiederebbe giocatori che privino gli avversari di punti di riferimento, intende sfruttare la velocità in ripartenza. Gimenez, in questo contesto, potrebbe avere poco spazio.