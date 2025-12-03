Santiago Gimenez potrebbe presto dire addio al Milan: secondo 'La Gazzetta dello Sport' la cessione durante la sessione di calciomercato potrebbe essere possibile
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Santiago Gimenez non ci sarà domani contro la Lazio e difficilmente sarà disponibile per Massimiliano Allegri per la sfida contro il Torino di lunedì prossimo. Tra poche settimane sarà tempo di calciomercato e iniziano a circolare indiscrezioni intorno al Milan e al messicano. Le indiscrezioni, si legge, parlano di interessi da parte di West Ham e Sunderland, ma ai rossoneri non risulterebbe ancora alcuna offerta ufficiale sul tavolo. Possibile si tratti di sondaggi indiretti o che l’agente del giocatore stia verificando le possibilità alternative. Secondo la rosea la questione potrebbe essere anche tattica: Allegri chiederebbe giocatori che privino gli avversari di punti di riferimento, intende sfruttare la velocità in ripartenza. Gimenez, in questo contesto, potrebbe avere poco spazio.
Calciomercato Milan, Gimenez aperto all'addio
Il Milan, come ricorda il quotidiano, sta anche vincendo: pressioni maggiori e meno spazio, una situazione che potrebbe essere complessa per l'attaccante ex Feyenoord. Gimenez, si legge, sembrerebbe aver cambiato prospettiva rispetto all'estate e sarebbe pronto a guardarsi intorno alla ricerca di soluzioni alternative. E lo stesso farà la società, scrive 'La Gazzetta dello Sport': valutare eventuali offerte per Gimenez è nell’interesse del Milan.