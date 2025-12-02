Sul Milan che, comunque, potrebbe aver bisogno di un altro centravanti con l'apertura del calciomercato invernale: «Un centravanti? E dove sono? Quelli che fanno la differenza se li tengono stretti i club che ce l’hanno, e se ce ne sono in giro arrivano prima gli inglesi, poi spagnoli e infine noi. Ma, mercato a parte, dipende dalle idee tattiche dell’allenatore: servirebbe, nel caso, un giocatore che si adatti alla sua visione di gioco. Oppure uno che faccia gol: lì non si sbaglia mai. Il calcio è una materia facile: gli attaccanti devono segnare, i portieri parare .... Non è un caso che il Milan sia tornato in cima proprio ora che Mike Maignan compie grandi interventi».