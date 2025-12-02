Pianeta Milan
Intervistato in esclusiva dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato della questione attaccante: serve davvero una nuova punta? Il suo pensiero
Fabio Capello, ex giocatore ed ex allenatore del Milan degli anni '90, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Come sappiamo il Milan è alla ricerca di un centravanti, ma servirebbe davvero? Ecco il pensiero di Capello in merito:

Ex Milan, le parole di Capello sul mercato

Sul Milan che, comunque, potrebbe aver bisogno di un altro centravanti con l'apertura del calciomercato invernale: «Un centravanti? E dove sono? Quelli che fanno la differenza se li tengono stretti i club che ce l’hanno, e se ce ne sono in giro arrivano prima gli inglesi, poi spagnoli e infine noi. Ma, mercato a parte, dipende dalle idee tattiche dell’allenatore: servirebbe, nel caso, un giocatore che si adatti alla sua visione di gioco. Oppure uno che faccia gol: lì non si sbaglia mai. Il calcio è una materia facile: gli attaccanti devono segnare, i portieri parare .... Non è un caso che il Milan sia tornato in cima proprio ora che Mike Maignan compie grandi interventi».

