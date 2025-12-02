Pianeta Milan
Olimpiadi Milano-Cortina: Ibrahimovic sarà Tedoforo dei Giochi Invernali
Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic è stato annunciato come Tedoforo ufficiale in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in programma a febbraio 2026
Dopo l'annuncio della tennista Jasmine Paolini e del ciclista Filippo Ganna, primi volti simbolici del viaggio della fiaccola olimpica, il comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026 ha svelato oggi un altro protagonista destinato ad accendere l'entusiasmo degli appassionati, in vista di questa grande manifestazione sportiva. Sarà infatti Zlatan Ibrahimovic uno dei Tedofori ufficiali dei prossimi Giochi invernali.

Sui profili social dell'evento è comparso questa mattina il messaggio che annunciava la terza persona incaricata di trasportare la fiamma olimpica. Ecco la didascalia dal profilo Instagram di Milano-Cortina 2026: "La leggenda del calcio porterà la Torcia Olimpica. Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente Tedoforo di Milano-Cortina 2026".

La presenza di Ibra aggiunge ulteriore prestigio a un percorso che unirà sport, territorio ed emozioni in vista dell'apertura dei Giochi, prevista per il 6 febbraio. L'ex attaccante di Milan e Inter è da sempre legato alla città di Milano e rappresenta un'icona internazionale dello sport, ideale per trasmettere i valori olimpici in un'occasione così speciale per lo sport mondiale.

