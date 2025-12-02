Olimpiadi Milano-Cortina: Ibrahimovic sarà Tedoforo dei Giochi Invernali

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic è stato annunciato come Tedoforo ufficiale in vista delle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in programma a febbraio 2026

Dopo l'annuncio della tennista Jasmine Paolini e del ciclista Filippo Ganna, primi volti simbolici del viaggio della fiaccola olimpica, il comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026 ha svelato oggi un altro protagonista destinato ad accendere l'entusiasmo degli appassionati, in vista di questa grande manifestazione sportiva. Sarà infatti Zlatan Ibrahimovic uno dei Tedofori ufficiali dei prossimi Giochi invernali.