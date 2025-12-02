Olimpiadi Milano-Cortina: Ibrahimovic sarà Tedoforo dei Giochi Invernali

Il Milan in prestito: Colombo ‘on fire’, secondo gol nelle ultime tre. Chukwueze ancora decisivo in Premier
La presenza di Ibra aggiunge ulteriore prestigio a un percorso che unirà sport, territorio ed emozioni in vista dell'apertura dei Giochi, prevista per il 6 febbraio. L'ex attaccante di Milan e Inter è da sempre legato alla città di Milano e rappresenta un'icona internazionale dello sport, ideale per trasmettere i valori olimpici in un'occasione così speciale per lo sport mondiale.
