"Allegri è talmente furbo che si sta prendendo dei meriti che non ha - ha continuato 'FantAntonio' da Bari Vecchia -: padre tempo arriva, i meriti di Allegri sono zero. Quest'anno, ve lo dico, farà fatica e non arriverà nelle prime quattro. Non sta migliorando nessuno, si è preso i meriti che Rafael Leão ha fatto 4 o 5 gol: l'altro giorno il portoghese è stato scandaloso, poi il Milan fa una buona azione, casuale perché non la vedi ogni quarto d'ora".

"Leão scandaloso. Poi il Milan fa una buona azione, casuale ..." — Cassano ha poi proseguito così: "Ricordatevi cosa ho detto su José Mourinho che era bollito e che prima o poi sarebbe finito nel dimenticatoio: arriverà il momento anche per Allegri. Non posso pensare che nel 2025 il Milan fa un calcio fatiscente grazie al suo allenatore: il Milan è storia, è bellezza, è estetica, è qualità. Cosa fa? Tutti davanti al portiere, non dai profondità: poi prendi la palla, riparti e fai gol".

Chiosa dedicata, però, alle belle prestazioni di Mike Maignan nell'ultimo periodo. Ovviamente, riviste dall'ex fantasista pugliese in chiave negativa per il Diavolo. "L'unica cosa reale che posso dire del Milan è che è primo in classifica, grazie al portiere: quest’anno ha 5 o 6 punti in più grazie a Maignan. Anche con la Lazio, che è stata fatiscente per 60 minuti, se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo. Però per il Milan arriveranno tempi bui e vediamo lì: la sua bravura quale sarà? Tramite gli amici giornalisti dirà che ci sono problemi di organico, che mancano i giocatori, che si gioca senza attaccanti".