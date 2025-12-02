Pianeta Milan
Milan, Cassano spara su Allegri: “Partite di merda. Mi piacerebbe chiedere a Berlusconi se fosse in vita”

Antonio Cassano, classe 1982, ex attaccante anche del Milan in Serie A, ha attaccato nuovamente Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, e non soltanto nell'ultima diretta della trasmissione 'Viva el Fútbol' su 'Twitch'. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Antonio Cassano, ex attaccante anche del Milan in Serie A (8 gol e 13 assist in 40 partite per lui tra il gennaio 2011 e il giugno 2012, con uno Scudetto e una Supercoppa Italiana nel palmarès) ha nuovamente inveito contro Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, nel corso dell'ultima diretta della trasmissione 'Viva el Fútbol', con gli amici Daniele Adani e Nicola Ventola, su 'Twitch'.

Ex Milan, Cassano: "La partita con l'Inter e i primi 60' contro la Lazio, roba vergognosa"

"Io vedo zero lati positivi in Allegri. Esclusa la partita contro l'Udinese, sta facendo delle partite di merda. La partita con l'Inter e i primi 60 minuti con la Lazio sono una roba vergognosa - ha attaccato Cassano -. Mi piacerebbe, se Silvio Berlusconi fosse in vita, chiedere a lui".

"Allegri è talmente furbo che si sta prendendo dei meriti che non ha - ha continuato 'FantAntonio' da Bari Vecchia -: padre tempo arriva, i meriti di Allegri sono zero. Quest'anno, ve lo dico, farà fatica e non arriverà nelle prime quattro. Non sta migliorando nessuno, si è preso i meriti che Rafael Leão ha fatto 4 o 5 gol: l'altro giorno il portoghese è stato scandaloso, poi il Milan fa una buona azione, casuale perché non la vedi ogni quarto d'ora".

"Leão scandaloso. Poi il Milan fa una buona azione, casuale ..."

Cassano ha poi proseguito così: "Ricordatevi cosa ho detto su José Mourinho che era bollito e che prima o poi sarebbe finito nel dimenticatoio: arriverà il momento anche per Allegri. Non posso pensare che nel 2025 il Milan fa un calcio fatiscente grazie al suo allenatore: il Milan è storia, è bellezza, è estetica, è qualità. Cosa fa? Tutti davanti al portiere, non dai profondità: poi prendi la palla, riparti e fai gol".

Chiosa dedicata, però, alle belle prestazioni di Mike Maignan nell'ultimo periodo. Ovviamente, riviste dall'ex fantasista pugliese in chiave negativa per il Diavolo. "L'unica cosa reale che posso dire del Milan è che è primo in classifica, grazie al portiere: quest’anno ha 5 o 6 punti in più grazie a Maignan. Anche con la Lazio, che è stata fatiscente per 60 minuti, se Maignan non fa quella parata siamo 0-1 e vediamo. Però per il Milan arriveranno tempi bui e vediamo lì: la sua bravura quale sarà? Tramite gli amici giornalisti dirà che ci sono problemi di organico, che mancano i giocatori, che si gioca senza attaccanti".

