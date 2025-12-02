Pianeta Milan
Calciomercato, Sergio Ramos al Milan con Modric? Il retroscena, la sensazione e un piacevole ricordo

Clamorosa indiscrezione di calciomercato: Sergio Ramos si è proposto al Milan! La situazione
Sergio Ramos, classe 1986, ex difensore centrale di Siviglia, Real Madrid e PSG, lascerà il Messico - dove ha giocato con i Rayados di Monterrey - e si sarebbe proposto al Milan dell'amico Luka Modric per questo calciomercato invernale. Il punto
Sergio Ramos, classe 1986, difensore che si è laureato Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Nazionale della Spagna, non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. Al termine di questo mese scadrà il suo contratto con i messicani del Club de Fútbol de Monterrey, ma già non vede l'ora di rimettersi in gioco.

Calciomercato Milan, proposto Sergio Ramos ai rossoneri!

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, alcuni intermediari avrebbero proposto Sergio Ramos (671 presenze con il Real Madrid, 87 con il Siviglia e 58 con il PSG) anche al Milan. Società che, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale per l'imminente sessione invernale di calciomercato.

Sergio Ramos, in rossonero, ritroverebbe Luka Modric, con cui, alla 'Casa Blanca', ha vinto 4 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 campionati della Liga e una Coppa di Spagna. Vedremo, nel caso, se questa clamorosa indiscrezione di calciomercato si concretizzerà, oppure se Sergio Ramos proseguirà altrove la sua carriera.

È cresciuto con il mito del Milan di Sacchi e Maldini

Di certo, il coriaceo difensore iberico non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Milan di Arrigo Sacchi (ha ripetutamente detto di essere cresciuto guardandone le gesta) e di avere, tra i suoi idoli, la leggenda rossonera Paolo Maldini. La sensazione, ha riferito 'Tuttosport', è che, il Milan dovrà fare una sessione di riparazione all'insegna dell'equilibrio economico. Magari finanziandosi le operazioni con una cessione.

E se per l'attacco, con la cessione a titolo definitivo di Santiago Giménez (lo cercano West Ham e Sunderland) si potrà agire mettendo sul piatto moneta sonante, per le altre posizioni il club di Via Aldo Rossi guarderà alle occasioni. Con tutta probabilità operando sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto. E chissà che Sergio Ramos, a parametro zero, non possa andare incontro - dal punto di vista dello stipendio - a tutte le esigenze dei rossoneri.

