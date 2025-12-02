Sergio Ramos, in rossonero, ritroverebbe Luka Modric, con cui, alla 'Casa Blanca', ha vinto 4 Champions League, 4 Coppe del Mondo per Club, 3 Supercoppe Europee, 2 campionati della Liga e una Coppa di Spagna. Vedremo, nel caso, se questa clamorosa indiscrezione di calciomercato si concretizzerà, oppure se Sergio Ramos proseguirà altrove la sua carriera.
È cresciuto con il mito del Milan di Sacchi e Maldini—
Di certo, il coriaceo difensore iberico non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Milan di Arrigo Sacchi (ha ripetutamente detto di essere cresciuto guardandone le gesta) e di avere, tra i suoi idoli, la leggenda rossonera Paolo Maldini. La sensazione, ha riferito 'Tuttosport', è che, il Milan dovrà fare una sessione di riparazione all'insegna dell'equilibrio economico. Magari finanziandosi le operazioni con una cessione.
E se per l'attacco, con la cessione a titolo definitivo di Santiago Giménez (lo cercano West Ham e Sunderland) si potrà agire mettendo sul piatto moneta sonante, per le altre posizioni il club di Via Aldo Rossi guarderà alle occasioni. Con tutta probabilità operando sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto. E chissà che Sergio Ramos, a parametro zero, non possa andare incontro - dal punto di vista dello stipendio - a tutte le esigenze dei rossoneri.
