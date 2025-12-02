Sergio Ramos, classe 1986, ex difensore centrale di Siviglia, Real Madrid e PSG, lascerà il Messico - dove ha giocato con i Rayados di Monterrey - e si sarebbe proposto al Milan dell'amico Luka Modric per questo calciomercato invernale. Il punto

Daniele Triolo Redattore 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 11:08)

Sergio Ramos, classe 1986, difensore che si è laureato Campione del Mondo nel 2010 e Campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Nazionale della Spagna, non ha alcuna intenzione di smettere di giocare. Al termine di questo mese scadrà il suo contratto con i messicani del Club de Fútbol de Monterrey, ma già non vede l'ora di rimettersi in gioco.