Manca poco, pochissimo alla riapertura del calciomercato ma ai piani alti di 'Casa Milan' hanno già le idee chiare sul da farsi. La squadra approntata nell'estate 2025 dall'amministratore delegato Giorgio Furlani, dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e dal direttore sportivo Igli Tare è già competitiva per affrontare una stagione senza coppe. Mancano, però, un paio di ritocchi - importanti - cammin facendo e, in vista della prossima annata, qualche innesto di qualità. Magari anche di discreta esperienza. PROSSIMA SCHEDA