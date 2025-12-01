LEGGI ANCHE: Milan, il boom di Bartesaghi: dalle giovanili alla titolarità. E la difesa ride nel sistema di Allegri >>>
La speranza del Milan è che le squadre di Premier League interessate al messicano, come West Ham o Sunderland, formulino un'offerta per il suo acquisto a titolo definitivo. Giménez è arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, per 30,2 milioni di euro più bonus dal Feyenoord. Fin qui, per lui, in rossonero, 7 gol e 4 assist in 27 partite disputate in tutte le competizioni.
