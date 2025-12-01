Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001 attualmente infortunato, non convince fino in fondo: il Milan punta a venderlo nella sessione invernale di calciomercato. Il 'Bebote' ha estimatori in Premier League. Se partisse ...

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ricordando il contributo deficitario alla causa del Milan di Santiago Giménez e Christopher Nkunku, finora entrambi a segno soltanto in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia del 23 settembre scorso, ha ricordato come il direttore sportivo Igli Tare sia pronto a cogliere un'opportunità di calciomercato nel ruolo di centravanti nel mese di gennaio.