Santiago Giménez, centravanti messicano classe 2001 attualmente infortunato, non convince fino in fondo: il Milan punta a venderlo nella sessione invernale di calciomercato. Il 'Bebote' ha estimatori in Premier League. Se partisse ...
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, ricordando il contributo deficitario alla causa del Milan di Santiago Giménez e Christopher Nkunku, finora entrambi a segno soltanto in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia del 23 settembre scorso, ha ricordato come il direttore sportivo Igli Tare sia pronto a cogliere un'opportunità di calciomercato nel ruolo di centravanti nel mese di gennaio.

Calciomercato Milan, Giménez verso l'Inghilterra?

Questo per regalare all'allenatore Massimiliano Allegri un 'numero 9' classico. E avere, così, un'utile alternativa a Rafael Leao, che pure si sta disimpegnando alla grande in posizione di attaccante centrale. Per il 'CorSera', però, un'entrata sarà possibile soltanto con la cessione del 'Bebote' Giménez.

La speranza del Milan è che le squadre di Premier League interessate al messicano, come West Ham o Sunderland, formulino un'offerta per il suo acquisto a titolo definitivo. Giménez è arrivato al Milan nel calciomercato invernale 2025, per 30,2 milioni di euro più bonus dal Feyenoord. Fin qui, per lui, in rossonero, 7 gol e 4 assist in 27 partite disputate in tutte le competizioni.

