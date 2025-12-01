Doppietta alla Fiorentina, gol contro Pisa, Parma e, per ultimo, Lazio, ancora in area piccola, ancora una volta su cross di Tomori. Anche se, stavolta, ha spinto la palla in rete di cattiveria. Con la rete segnata ai biancocelesti, Leao ha raggiunto Christian Pulisic nella classifica cannonieri dei rossoneri in campionato. Da quando è giunto al Milan, nell'estate 2019, Leao ha totalizzato fin qui 60 assist e 76 gol in 270 partite.

Ma come si è concretizzato questo cambiamento di Leao, "da prototipo di campione incline all'indolenza a cinico bomber", per dirla con il 'CorSera'? Sembra che la paternità lo abbia responsabilizzato e che l'arrivo dei suoi due gemellini, Leonardo e Tiago, a Milano nella settimana del derby lo abbia stimolato. Mai aveva avuto un avvio così impattante nel rendimento sotto porta. Anche nella stagione 2022-2023 Leao aveva segnato 5 gol in 13 partite di Serie A: all'epoca, però, li fece in 889' complessivi. Ora in 629'.

Giménez e Nkunku, che delusione. Con il mercato ... — Il suo contributo, ha evidenziato il quotidiano generalista, sta coprendo il deficit dei '9' di ruolo al Milan, ovvero Santiago Giménez e Christopher Nkunku, finora entrambi a segno soltanto in Milan-Lecce 3-0 di Coppa Italia del 23 settembre scorso. Il direttore sportivo Igli Tare è pronto a cogliere un'opportunità nel ruolo nel mese di gennaio. Per regalare ad Allegri un '9' classico ed avere un'utile alternativa Leao.

Un'entrata, però, sarà possibile solo con la cessione del 'Bebote' Giménez. La speranza del Milan è che le squadre di Premier League interessate al messicano, come West Ham o Sunderland, formulino un'offerta per il suo acquisto a titolo definitivo. Difficile pensare ad una partenza di Nkunku, pagato 42 milioni di euro bonus inclusi appena qualche mese fa, anche se la definizione che ne ha dato il 'CorSera' dopo la partita contro la Lazio ("è utile come un plaid alle Maldive") fa capire quanto stia deludendo il francese ex RB Lipsia.