Giallorossi al secondo posto in graduatoria, fermi a 27 punti e raggiunti dall'Inter, che passa 2-0 a Pisa grazie ad una doppietta del suo capitano, Lautaro Martínez. L'argentino è il nuovo capocannoniere del torneo, in solitaria, con 6 gol, davanti a una pletora di giocatori a quota 5.
Il quotidiano romano torna sul mancato penalty concesso dall'arbitro Gianluca Collu in Milan-Lazio 1-0 di sabato sera, per un presunto fallo di mano di Strahinja Pavlović sulla conclusione da distanza ravvicinata di Alessio Romagnoli. Per il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, un duplice errore. Non c'è il rigore per i capitolini. Ma neanche il fallo di Adam Marušić su Pavlović, ovvero il modo in cui Collu è uscito dalla situazione per giustificare la mancata concessione del rigore.
La Juventus rischia di perdere a lungo Dušan Vlahović (oggi si saprà l'entità dell'infortunio rimediato contro il Cagliari). Quindi, per l'immediato futuro il tecnico Luciano Spalletti pensa di passare al 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Francisco Conceição o Jonathan David e Kenan Yıldız. Chiosa con la Fiorentina, sconfitta anche a Bergamo (0-2) dall'Atalanta. Zero vittorie in 13 giornate, 6 punti sui 39 disponibili, mai così male in 99 anni: incubo Serie B per i viola.
