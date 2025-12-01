Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Il caso Milan-Lazio, Rocchi: ‘Due errori, né rigore né fallo'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 1° dicembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la vittoria del Napoli di Antonio Conte in casa della Roma di Gian Piero Gasperini nel posticipo domenicale della 13^ giornata della Serie A 2025-2026. Lo scontro al vertice è deciso da un gol di David Neres. Gli azzurri sono di nuovo primi in classifica, a 28 punti, pari merito con il Milan.

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 1° dicembre 2025

Giallorossi al secondo posto in graduatoria, fermi a 27 punti e raggiunti dall'Inter, che passa 2-0 a Pisa grazie ad una doppietta del suo capitano, Lautaro Martínez. L'argentino è il nuovo capocannoniere del torneo, in solitaria, con 6 gol, davanti a una pletora di giocatori a quota 5.

Il quotidiano romano torna sul mancato penalty concesso dall'arbitro Gianluca Collu in Milan-Lazio 1-0 di sabato sera, per un presunto fallo di mano di Strahinja Pavlović sulla conclusione da distanza ravvicinata di Alessio Romagnoli. Per il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, un duplice errore. Non c'è il rigore per i capitolini. Ma neanche il fallo di Adam Marušić su Pavlović, ovvero il modo in cui Collu è uscito dalla situazione per giustificare la mancata concessione del rigore.

La Juventus rischia di perdere a lungo Dušan Vlahović (oggi si saprà l'entità dell'infortunio rimediato contro il Cagliari). Quindi, per l'immediato futuro il tecnico Luciano Spalletti pensa di passare al 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Francisco Conceição o Jonathan David e Kenan Yıldız. Chiosa con la Fiorentina, sconfitta anche a Bergamo (0-2) dall'Atalanta. Zero vittorie in 13 giornate, 6 punti sui 39 disponibili, mai così male in 99 anni: incubo Serie B per i viola.

