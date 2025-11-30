Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan per 1-0 contro la Lazio. Ecco il parere su Rafael Leao e Luka Modric. Un estratto da 'Il Giornale'

Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio, la squadra di Allegri sale al primo posto in Serie A in attesa della sfida tra la Roma e il Napoli di questa sera: "Dopo il derby, il Milan non lascia punti a San Siro ma raddoppia piegando anche la resistenza della Lazio e per una notte dorme in testa alla classifica". Questo il commento del giornalista Franco Ordine: "La firma decisiva è quella di Leao, in una azione da centravanti purissimo. Per la Lazio, nella ripresa, c’è solo un vano tentativo di risalire la china. Finale polemico con un intervento del var (Di Paolo) per un tocco di gomito di Pavlovic. L’arbitro vede e decide di non concedere il rigore".