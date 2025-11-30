Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: “Cima Max, furia Lazio”
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro il Cagliari. L'ha vinta Yildiz. Cima Max, furia Lazio. Il Milan vince 1-0 è primo. Negato un rigore alla Lazio. Gioia De Rossi, il Genoa risale. Roma-Napoli, una notte da grandi. Viola c'è Kean contro l'Atalanta. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
