Prima pagina Corriere dello Sport: “Cima Max, furia Lazio”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la vittoria della Juventus contro il Cagliari. L'ha vinta Yildiz. Cima Max, furia Lazio. Il Milan vince 1-0 è primo. Negato un rigore alla Lazio. Gioia De Rossi, il Genoa risale. Roma-Napoli, una notte da grandi. Viola c'è Kean contro l'Atalanta. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

