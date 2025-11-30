PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cima Milan. Furia Lazio”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Milan contro la Lazio. Leao gol, veleno finale e furia Lazio. Cima Milan. Yildiz da 10. Ahi Vlahovic. Roma-Napoli mai vista. Inter bonus finiti. . Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

