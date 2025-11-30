Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cima Milan. Furia Lazio”
EDICOLA
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cima Milan. Furia Lazio”
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 30 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria del Milan contro la Lazio. Leao gol, veleno finale e furia Lazio. Cima Milan. Yildiz da 10. Ahi Vlahovic. Roma-Napoli mai vista. Inter bonus finiti. . Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA