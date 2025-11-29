Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', non ci sarà il tutto esaurito a San Siro, ma comunque una grande cornice di pubblico. 72 spettatori sono attesi questa sera per la partita tra Milan e Lazio. Secondo il quotidiano, in Curva Sud non ci dovrebbero essere né bandiere né striscioni a causa delle recenti nuove restrizioni decise dalla Procura. Non dovrebbe comunque mancare l'incitamento dei tifosi. Presenti in tribuna il ct Gattuso e il suo vice Riccio che, in vista dei playoff di marzo, osserveranno anche i giocatori italiani presenti in campo. Attesi anche l’ex ad Galliani e Luis Alberto, la cantante Sara Toscano, i rapper Artie 5ive e 22Simba, l’attrice e modella Beatrice Vendramin.
Milan-Lazio, tanti tifosi presenti a San Siro per la sfida di campionato. Ecco la posizione della Curva Sud per la sfida. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Presente, ovviamente, anche Igli Tare: partita speciale per il direttore sportivo del Milan visti i 18 anni passati alla Lazio. Tanti i colpi chiusi da dirigente dei biancocelesti nei suoi anni con Lotito. Con i rossoneri ha concluso la sessione estiva di mercato con tanti movimenti.
