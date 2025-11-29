Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', non ci sarà il tutto esaurito a San Siro, ma comunque una grande cornice di pubblico. 72 spettatori sono attesi questa sera per la partita tra Milan e Lazio. Secondo il quotidiano, in Curva Sud non ci dovrebbero essere né bandiere né striscioni a causa delle recenti nuove restrizioni decise dalla Procura. Non dovrebbe comunque mancare l'incitamento dei tifosi. Presenti in tribuna il ct Gattuso e il suo vice Riccio che, in vista dei playoff di marzo, osserveranno anche i giocatori italiani presenti in campo. Attesi anche l’ex ad Galliani e Luis Alberto, la cantante Sara Toscano, i rapper Artie 5ive e 22Simba, l’attrice e modella Beatrice Vendramin.