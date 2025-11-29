Pianeta Milan
MILAN-LAZIO

Milan-Lazio, tanti tifosi presenti a San Siro per la sfida di campionato. Ecco la posizione della Curva Sud per la sfida. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', non ci sarà il tutto esaurito a San Siro, ma comunque una grande cornice di pubblico. 72 spettatori sono attesi questa sera per la partita tra Milan e Lazio. Secondo il quotidiano, in Curva Sud non ci dovrebbero essere né bandiere né striscioni a causa delle recenti nuove restrizioni decise dalla Procura. Non dovrebbe comunque mancare l'incitamento dei tifosi. Presenti in tribuna il ct Gattuso e il suo vice Riccio che, in vista dei playoff di marzo, osserveranno anche i giocatori italiani presenti in campo. Attesi anche l’ex ad Galliani e Luis Alberto, la cantante Sara Toscano, i rapper Artie 5ive e 22Simba, l’attrice e modella Beatrice Vendramin.

Presente, ovviamente, anche Igli Tare: partita speciale per il direttore sportivo del Milan visti i 18 anni passati alla Lazio. Tanti i colpi chiusi da dirigente dei biancocelesti nei suoi anni con Lotito. Con i rossoneri ha concluso la sessione estiva di mercato con tanti movimenti.

