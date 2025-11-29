Milan, Fofana dovrebbe giocare ancora da titolare contro la Lazio. Per Allegri è molto importante. Perché non riesce a segnare? L'analisi di Gazzetta.it

Gazzetta.it analizza il percorso di Youssouf Fofana: arrivato al Milan come un giocatore di quantità, un calciatore in grado di recuperato palloni che però avrebbe lasciato posto a qualcun altro nel centrocampo titolare del futuro del Milan. Secondo la rosea, l'etichetta più appropriata per il francese sarebbe quella di questo periodo: Fofana è un centrocampista molto importante per il Milan di Massimiliano Allegri, stabilmente titolare nonostante la forte concorrenza nel reparto dei rossoneri.