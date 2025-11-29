Pianeta Milan
Milan, Fofana dovrebbe giocare ancora da titolare contro la Lazio. Per Allegri è molto importante. Perché non riesce a segnare? L'analisi di Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Gazzetta.it analizza il percorso di Youssouf Fofana: arrivato al Milan come un giocatore di quantità, un calciatore in grado di recuperato palloni che però avrebbe lasciato posto a qualcun altro nel centrocampo titolare del futuro del Milan. Secondo la rosea, l'etichetta più appropriata per il francese sarebbe quella di questo periodo: Fofana è un centrocampista molto importante per il Milan di Massimiliano Allegri, stabilmente titolare nonostante la forte concorrenza nel reparto dei rossoneri.

Uno dei limiti del francese resta la poca lucidità sotto porta: Allegri, come ricorda la rosea, a inizio stagione ha detto di aspettarsi 15 gol combinati da Loftus-Cheek e Fofana. Per il francese un solo gol contro l'Udinese.

Secondo la rosea, Youssouf calcia una volta e mezzo a partita ma prende poche volte lo specchio della porta. Ecco perché Fofana non sta trovando il gol: deve aggiustare la mira. Vedremo se riuscirà a migliorare in questo fondamentale grazie al lavoro di Massimiliano Allegri.

