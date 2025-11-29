Secondo 'La Gazzetta dello Sport', sarà Luka Modric a cercare di portare il Milan in testa alla classifica. Vincere contro la Lazio vorrebbe dire superare momentaneamente Roma e Napoli in testa alla Serie A. Tre punti contro la Lazio permetterebbero ad Allegri di trascorrere la domenica comodamente seduto sul divano, in attesa di Roma-Napoli della sera. Per il Milan la Lazio è anche una prova di maturità dopo la vittoria sull'Inter nel derby: servono attenzione e determinazione al massimo. Come ricorda la rosea, per Modric questa sera sarà la tredicesima partita da titolare in campionato : solo con la Cremonese è entrato dalla panchina.

Milan-Lazio, Modric trascinatore

Come ricorda il quotidiano, il croato è già oltre quota mille minuti giocati in campionato (1.055 per la precisione). Quando il Milan lo ha preso in estate, si legge, non immaginava che potesse avere questa resistenza. La coppia con Rabiot ha cambiato il centrocampo dei rossoneri: abbinano classe e fisicità, corsa e intelligenza, leadership e carisma. Sanno anche cosa fare per vincere trascinando con sé i compagni. Sarri potrebbe puntare sul pressing di Guendouzi, Vecino e Basic per togliere spazio e fiato a Modric.