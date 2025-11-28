Milan-Lazio vale più di tre punti: vincere per regalarsi una notte in vetta

Pianeta Milan
'Esame Scudetto' per i rossoneri. Milan-Lazio, secondo il giornalista del 'Corriere della Sera' Carlos Passerini, sarà una partita che darà conferme o meno sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri
Il Milan di Massimiliano Allegri non vuole più commettere passi falsi. Dopo la grande vittoria arrivata nel derby contro l'Inter di Christian Chivu, i rossoneri si preparano per affrontare una nuova sfida non semplice. Sabato sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro arriva la Lazio di Maurizio Sarri pronta a regalare una gioia ai tifosi biancocelesti in trasferta.

Nel 'Corriere della Sera' in edicola stamattina è presente un commento del giornalista Carlos Passerini sulla prossima sfida dei rossoneri, valida per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Il giornalista scrive 'Esame Scudetto' perché la sfida di domani sera si configura proprio in quella direzione. Nel caso in cui il Milan dovesse vincere, scavalcherebbe la Roma e sarebbe primo da solo per una notte, nell'attesa della super sfida dei giallorossi impegnati contro il Napoli di Conte.

Il Milan ha quindi una buona opportunità e se si guarda al trend contro le big i tifosi rossoneri possono sorridere, ma Passerini ricorda che per puntare a qualcosa di più del semplice quarto posto, il Diavolo deve alzare il livello delle proprie prestazioni anche contro le "piccole". Conclude sottolineando l'importanza dell'uomo di fiducia di Max Allegri: "Una cosa è certa: con un Rabiot in più, risulta tutto più facile. Lo si e visto nel derby, quando è tornato dopo un mese di assenza".

