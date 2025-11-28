Il giornalista Franco Ordine parla in vista di Milan-Lazio di domani sera : "Max Allegri è un fine conoscitore degli umori e dei rischi che si corrono in circostanze come quelle vissute dal Milan, uscito ubriaco di felicità dalla notte del derby, e comincia a cogliere il pericolo Lazio in arrivo domani sera a San Siro".

Ordine avverte il Milan

Nel suo editoriale per 'Il Giornale', Ordine ricorda un dato molto interessante: "E riguarda proprio Maurizio Sarri: durante i suoi sette precedenti viaggi a Milano, contro Inter e Milan, ha sempre perso. È a caccia dei primi punti reduce da una striscia promettente: nelle ultime 8 partite ha perso solo con l'Inter. E allora smaltita l'adrenalina del derby, c'è da recuperare la voglia di piegare la Lazio che non è un cliente facile con Basic essenziale, Vecino equilibratore di centrocampo e Isaksen recuperato alla migliore condizione".