Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite dove vedere la partita Dove vedere Milan-Lazio in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

MILAN-LAZIO

Dove vedere Milan-Lazio in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Sabato alle ore 20:45 c'è Milan-Lazio a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A che ora gioca il Milan oggi?

—  

Milan-Lazio, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera, sabato 29 novembre, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lazio, valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Milan arriva dalla bellissima vittoria nel derby contro l'Inter. Decisivo il gol di Pulisic. La squadra di Allegri si trova al momento al secondo posto in campionato (a pari punti con il Napoli). Il Diavolo, infatti, ha conquistato 25 punti in 12 partite. La Lazio ha battuto il Lecce per 2-0 e si trova all'ottavo posto in campionato con 18 punti in 12 giornate di campionato.

LEGGI ANCHE

Milan-Lazio, ecco dove seguirla in tv

—  

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Milan-Lazio è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Milan-Lazio sarà trasmessa sui canali si Sky.

Ecco dove seguire invece Milan-Lazio su internet in streaming

—  

Milan-Lazio, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi sempre aperti per Tare: si segue da settimane un talento>>>

Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

Leggi anche
Dove vedere il derby Inter-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali
Verso Milan-Virtus Entella, ecco dove vedere l’amichevole di venerdì: i dettagli per tutti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA