Milan-Virtus Entella, ecco dove vedere l'amichevole: i dettagli

Verso Milan-Virtus Entella, i rossoneri sfideranno venerdì la formazione biancazzurra allenata da mister Andrea Chiappella per un test amichevole: ecco dove si potrà vedere la partita
Il prossimo 23 novembre il Milan sarà atteso da un importantissimo derby di Milano contro l'Inter. Per i rossoneri si tratta di un banco di prova indicativo per capire quali sono le reali ambizioni scudetto. Nel frattempo però i rossoneri continuano la preparazione: venerdì è in programma un test amichevole con la Virtus Entella, formazione ligure che si trova al 13esimo posto nel campionato di Serie B.

Milan-Virtus Entella, dove vedere il match amichevole

Come riportato dai canali ufficiali del club rossonero, il match in programma alle ore 11.30 allo Stadio Chinetti di Solbiate Arno, sarà visibile su Ac Milan Official App, streaming aperto e gratuito a tutti gli iscritti a MyMilan, su Youtube, Milan TV, DAZN, Prime Video e Sky. La gara si terrà porte chiuse.

LEGGI ANCHE: Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo >>>

Il mister Massimiliano Allegri avrà a disposizione Pulisic e Jashari, mentre dovrà rinunciare oltre che ai nazionali anche a Rabiot e Gimenez. In ogni caso si tratta di un buon test per tenere  il ritmo e arrivare al derby con un preparazione maggiore.

