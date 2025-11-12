Pianeta Milan
Amichevole Milan-Entella, un test chiave per due giocatori. Due assenze certe e un dubbio

Milan, venerdì amichevole contro la Virtus Entella: un test importante per due rossoneri
Venerdì mattina, allo stadio 'Chinetti' di Solbiate Arno (VA), test amichevole tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Virtus Entella di Andrea Chiappella, compagine che milita in Serie B. Qui tutte le informazioni necessarie sul match
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, dopo due giorni di riposo, abbia ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello con una seduta pomeridiana. Ben 12 giocatori non erano presenti poiché convocati dalle Nazionali e, tra i presenti, in due non si sono uniti al gruppo.

Amichevole Milan-Entella, spazio a Jashari e Pulisic

Adrien Rabiot e Santiago Giménez, infatti, hanno svolto un allenamento personalizzato, propedeutico al loro rientro in gruppo tra qualche giorno. Per ora si allenano ancora a parte. Il francese sta smaltendo in via definitiva la lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro; il messicano vuole risolvere il problema alla caviglia che gli causa dolore.

Per il 'CorSport', difficilmente, dunque, Rabiot e Giménez prenderanno parte a Milan-Virtus Entella, amichevole organizzata - a porte chiuse - allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), per venerdì 14 novembre alle ore 11:30. Un test match importante, in sosta Nazionali, contro una squadra, quella guidata da Andrea Chiappella, che milita in Serie B. Voluto da Allegri per dare minutaggio a qualche giocatore che, fin qui, ha giocato meno o che ha bisogno di ritrovare ritmo dopo un infortunio.

In particolare, Ardon Jashari e Christian Pulisic: loro giocheranno certamente. Da valutare, invece, la situazione di Fikayo Tomori, il quale, pur in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Roma e Parma, ha un problema al ginocchio.

