Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, dopo due giorni di riposo, abbia ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti nel centro sportivo di Milanello con una seduta pomeridiana. Ben 12 giocatori non erano presenti poiché convocati dalle Nazionali e, tra i presenti, in due non si sono uniti al gruppo.