Milan, la difesa cresce ma Allegri chiede un rinforzo per gennaio: torna d’attualità un vecchio obiettivo
Per il 'CorSport', difficilmente, dunque, Rabiot e Giménez prenderanno parte a Milan-Virtus Entella, amichevole organizzata - a porte chiuse - allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (VA), per venerdì 14 novembre alle ore 11:30. Un test match importante, in sosta Nazionali, contro una squadra, quella guidata da Andrea Chiappella, che milita in Serie B. Voluto da Allegri per dare minutaggio a qualche giocatore che, fin qui, ha giocato meno o che ha bisogno di ritrovare ritmo dopo un infortunio.
In particolare, Ardon Jashari e Christian Pulisic: loro giocheranno certamente. Da valutare, invece, la situazione di Fikayo Tomori, il quale, pur in panchina nelle ultime due partite di campionato contro Roma e Parma, ha un problema al ginocchio.
